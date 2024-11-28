Konya’ya sağanak ve kar yağışı uyarısı! İşte Konya ve ilçelerinde 5 günlük hava durumu

Meteoroloji’den alınan bilgilere göre, Konya’da 2 Aralık Pazartesi günü sağanak yağış bekleniyor. Sağanak yağışın, kentin 31 ilçesinde etkili olacağı tahmin ediliyor.
Yağışlar, 3 Aralık Salı günü bazı ilçelerde karla karışık yağmur şeklinde devam edecek. Vatandaşların, olası olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları ve tedbir almaları istendi. Özellikle ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı yetkililerden uyarı geldi.
Konya genelinde hava sıcaklıklarının yağışlarla birlikte hissedilir derecede düşmesi bekleniyor. Meteoroloji yetkilileri, vatandaşların hava durumunu takip ederek planlarını buna göre yapmalarını öneriyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini:
Bugün için Konya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 6°
Yarın için Konya hava durumu Sisli, sıcaklık 8°
30 Kasım 2024 Cumartesi Konya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 9°
1 Aralık 2024 Pazar Konya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 9°
2 Aralık 2024 Pazartesi Konya hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 9°
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