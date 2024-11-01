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Konya’yı 6 gün boyunca soğuk hava esir alacak! Hava sıcaklığı 9 derece birden düşecek

Mustafa İlker Şen
Muhabir
Konya’yı 6 gün boyunca soğuk hava esir alacak! Hava sıcaklığı 9 derece birden düşecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Konya’da hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalacağını duyurdu.

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, Konya'da hava sıcaklıklarının hafta başından itibaren mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor.

9 derece düşecek

Kasım ayında Konya'yı soğuk bir hava bekliyor. Konya'da hava sıcaklık 5 ila 9 derece arasında bir düşüş yaşayacağı öngörülüyor.

En yüksek sıcaklık 13 derece olacak

Konya'da 3 Kasım'da düşmesi beklenen hava sıcaklıkları 8 Kasım'a kadar sürmesi bekleniliyor. Beklenen en düşük sıcaklık 2 derece olurken en yüksek sıcaklık 13 derece olması tahmin ediliyor.

Pazar günü Konya'yı fırtına bekliyor

Pazar günü Konya'da rüzgar etkili olacak. Bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına bekleniyor.

(Mustafa İlker Şen)

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