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Konya’yı alacağız diyen Özgür Özel’e Başkan Altay’dan cevap

Mustafa İlker Şen
Muhabir

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Konya’yı alacağız diyen Özgür Özel’e Başkan Altay’dan cevap

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yerel seçimlere yönelik dikkat çeken bir iddiada bulundu.

"Konya Büyükşehir dahil, Cumhuriyet Halk Partili belediyeler olacaktır"

Özel, yaptığı konuşmada, "Genel seçimleri kazandıktan bir yıl sonra yapılacak seçimde Konya Büyükşehir dahil, Cumhuriyet Halk Partili belediyeler olacaktır." dedi.

Başkan Altay'dan Özgür Özel'e cevap!

Konya'yı alacağız diyen Özgür Özel'e, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'dan ise cevap geç kalmadı.

Özgür Özel'in sözlerine sosyal medya üzerinden yanıt veren Altay, "Konya'yı alacağız” rüyasındayken, "Konya Modeli Belediyeciliği örnek alacağız” demek istemiş sanırım.'' İfadelerine yer verdi.

Başkan Altay, geçtiğimiz yerel seçim öncesinde "Bu sefer Konya'yı bile alacağız.” diyen CHP Sözcüsü Faik Öztrak'a da "Peki bundan Konya'nın haberi var mı” sorusunu yöneltmişti.

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