Konyalı çiftçi ekti! Boyu 5 metreyi geçiyor; Dekarda 100 ton veriyor, 16 yıl boyunca hasat ediliyor

Türkiye'nin tahıl ambarı olarak anılan Konya Ovası'nda çiftçiler, tarımsal çeşitliliği artırmak adına farklı bitkiler yetiştirmeye devam ediyor.

Yem bitkisi üretimi giderek önem kazanıyor

Konya, genellikle buğday, pancar ve mısır üretimiyle özdeşleşmiş olsa da, bölgede patates, çerezlik kabak ve çeşitli yem bitkileri de yetiştiriliyor. Son yıllarda özellikle hayvancılığın gelişmesiyle birlikte yem bitkisi üretimi de giderek önem kazanıyor.

Görülmemişi denedi!

Çiftçiler, yonca, fiğ, korunga ve silajlık mısır gibi yem bitkilerini ekerek hem kendi hayvanlarının besin ihtiyacını karşılıyor hem de satış yaparak ek gelir elde ediyor. Ancak bu yıl Konya'nın Yunak ilçesindeki bir çiftçi, daha önce bölgede yetiştirildiği görülmemiş Maralfalfa otunu ekerek dikkat çekti.

Sezonda dekardan 100 ton!

Maralfalfa, son yıllarda Türkiye'de popülerleşen ve yüksek verim potansiyeliyle dikkat çeken bir yem bitkisi olması özelliğiyle dikkat çekiyor. Sezonda dekardan 100 tona kadar slaj veren Maralfalfa, iklim koşullarına göre 3-4 kez hasadı yapılıyor.

10-16 yıl boyunca hasat ediliyor!

10-16 yıl boyunca hasat edilebilen Maralfalfa, uygun bakım şartları sağlandığında uzun yıllar verim sunmaya devam ediyor. Büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvancılık için ideal bir yem bitkisi olarak kullanılan Maralfalfa, silaj veya kuru ot olarak hayvanlara veriliyor.

Kışın uykuya yatıyor

İlk hasadı 110 gün diğer her hasat 90 günde bir yapılan Maralfalfa, kışın uykuya yatarak soğuktan etkilenmiyor. Hemen hemen her iklime ve toprak tipine uyum sağlayan Maralfalfa otu, mısırın üçte biri kadar su istiyor.

(Mustafa İlker Şen)