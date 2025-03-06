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Konyalı İl Müdürü hayatını kaybetti

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Konyalı İl Müdürü hayatını kaybetti
Aydın’da doğalgaz firması Enerya’nın il müdürü olarak görev yapan ve bir ay önce beyin kanaması sebebiyle hastaneye kaldırılan Osman Ersöz, yaşam mücadelesini kaybetti.

Enerya Aydın İl Müdürü Konyalı Osman Ersöz, yaklaşık bir ay önce beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Ersöz'ün entübe olduğu ve yoğun bakıma alındığı öğrenildi. Ersöz, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bir aylık yaşam mücadelesini kaybeden Ersöz'ün ani ölümü ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.

Aydın'da 11 yıldır görev yapan Müdür Ersöz'ün memleketi Konya'nın Ereğli ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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