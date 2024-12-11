Konyalılar da merak ediyor! Suriye’ye dönüş kiraları düşürür mü?

60 yılı aşkın süren BAAS rejiminin sona ermesinin ardından Türkiye’de yaşayan Suriyelilerin göç yolculuğu başladı. Suriyelilerin ülkelerine dönüşe geçmesi, ‘Kira fiyatları bu durumdan etkilenir mi’ sorusunu gündeme getirdi. Ekonomist Faruk Erdem, konuya ilişkin Yeni Konya Gazetesi’nden Eylül Aşkın Akçay’a açıklamada bulundu.

Türkiye'de yaşayan yaklaşık 3 milyon Suriyeli tarafından 600 bin konutun kullanıldığını söyleyen Faruk Erdem, öngörülen göçün fiyatları etkileyeceğini belirtti. Erdem, "Bir süre sonra kiralık konut stoku artacak, talep azalacak ve fiyatlar önce stabil kalıp sonrasında düşecek.” dedi.

Suriye'de 60 yılı aşkın BAAS rejimi, 50 yıldan fazla süren Esed döneminin sona ermesi Türkiye dâhil birçok ülkede etkili oldu. Muhaliflerin, yurtdışında yaşayan vatandaşlarına yaptığı geri dönme çağrısıyla Suriyeliler göç yoluna koyuldu. Ekonomist Faruk Erdem, Türkiye'de yaklaşık 3 milyon geçici koruma altında bulunan Suriyelinin dönüşünün konut fiyatlarına etkisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Fırsatçılar fiyatları katladı

Kiraların artmasının temel sebebini ‘Talebin yükselmesi ve bunu karşılayacak yeterince konut üretilememesi' olarak açıklayan Faruk Erdem, Suriyelilerin Türkiye'ye göçünün de fiyatları etkileyen unsurlardan olduğunu söyledi. Faruk Erdem, "Bu durumu fırsata çevirmek isteyenler kiraları ve konut fiyatlarını katladı. Yabancıya kiralama derdine düşen bazı fırsatçılar fahiş kira bedelleri uyguladı. Aynı durumu 6 Şubat depremi sonrasında da görmüştük.” ifadelerini kullandı.

Kiralar düşecek mi?

Suriye'ye tersine göçün başlaması beklentisine yönelik konuşan Erdem, bir süre sonra özellikle büyük şehirlerde kiralık konut stokunun artacağını, talebin azalacağını ve fiyatların önce stabil kalıp sonrasında düşeceğini ifade etti. Erdem açıklamalarını şu şekilde sürdürdü: "Türkiye'de 3 milyon göçmen olduğu varsayılırsa 5'er kişilik ailelerden hesaplandığında 600 bin konut Suriyeliler tarafından kullanılıyor demektir. Sadece İstanbul'da Suriyeliler tarafından kiralanmış 100 bine yakın konut bulunuyor. Bunların 40 bin kadarının boşalacağı öngörülüyor. Konya, Ankara, Gaziantep, Kilis, Adana gibi büyük kentlerimizde de benzer durumlar ortaya çıkacaktır.”

"Suriyelilerin yarısı dönecek”

Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin yarısının ülkelerine geri döneceğinin öngörüldüğünü söyleyen Erdem, "Bu da önemli bir kiralık konut stokunu ortaya çıkaracaktır. Bugünden yarına olmasa da özellikle göçmenlerin yoğun olduğu bölgelerde kısa ve orta vadede kiraların düşeceğini, fahiş bedellerin normale döneceğini ve artışların duracağını görebiliriz. Konut fiyatlarını ve kiraları düşürecek olan arzın fazlalığı olacaktır. Bozulan arz-talep dengesi düzeldikçe fiyatlar da denge bulacaktır.” diye konuştu.

(Selman Kaya)