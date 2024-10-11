KONYARAY Banliyö Hattı’nda son durum ne?

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, yapımı devam eden KONYARAY Banliyö Hattı’nda kanalizasyon ve yağmursuyu şebeke hattı aktarma işleminde sona yaklaştı. Horozluhan Mahallesi’nde yürütülen çalışmalarda 1.150 metresi yağmur suyu hattı olmak üzere 1.389 metre uzunluğunda iki hat aktarılıyor. Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, Konya Büyükşehir Belediyesi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı iş birliğinde sürdürülen KONYARAY Banliyö Hattı çalışmaları kapsamında kanalizasyon şebekesini taşıyor.

KOSKİ, Horozluhan Mahallesi'nde yürütülen ve 1.389 metre uzunluğundaki kanalizasyon ve yağmur suyu şebeke aktarma işleminde sona yaklaştı. 1.150 metresi yağmur suyu hattı olan çalışmada şu ana kadar 830 metrelik kısmı başarıyla tamamlandı. Çalışmalarda kullanılan 1.200 ve 1.600 milimetre çapındaki betonarme borular, bölgenin kanalizasyon altyapısını güçlendirmek amacıyla tercih ediliyor.

Bölge halkının yaşam kalitesini artırmak ve altyapı sistemindeki uzun vadeli sorunları minimize etmek amacıyla büyük bir titizlikle yürütülen çalışmalar, en kısa sürede tamamlanacak. (Mustafa İlker Şen)

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