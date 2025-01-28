Kulu’da Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanlığı seçimi yapıldı

Kulu Belediyesi Kültür Merkezi konferans salonunda yapılan seçimde konuşan önceki Başkan Fatih Ergen, kooperatif olarak yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgiler paylaştı.
Ergen, bugüne kadar vermiş oldukları desteklerden dolayı sanayi esnafı ve kooperatif üyelerine teşekkür etti.
Konuşmaların ardından seçime geçildi. Yapılan seçimde tek aday olarak katılan Esat Pekinoğlu yeni başkan seçildi.
Yeni başkan Esat Pekinoğlu, kendisini destekleyen 94 üyeye teşekkür ederek, hayırlı olması temennisinde bulundu.
(Ertan Özkök)
Kaynak: Haber Merkezi