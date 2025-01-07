Meram Belediyesinin Engellilere Özel Hizmeti! “Engelli nakil aracı’’ yüzleri güldürüyor!

İlçede yaşayan tüm özel gereksinimli bireyler için ürettiği projelerle göz dolduran Meram Belediyesinin ‘Engelli Nakil Aracı’ sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden biri olarak hizmetlerine devam ediyor. Tekerlekli sandalye kullanmak mecburiyetindeki bireyleri, hastane randevularına götüren nakil aracı, bu önemli hizmetiyle engelli bireylerden ve yakınlarından bol bol dua alıyor.

Özel gereksinimli bireyler, engelli vatandaşlar ve diğer tüm dezavantajlı gruplar için birbirinden değerli projeler üreten Meram Belediyesinin ‘Engelli Nakil Aracı', vatandaşların en çok ihtiyaç hissettikleri anda yanlarında olmaya devam ediyor. Fiziksel engeli sebebiyle hastaneye gitmekte zorlanan engelli bireyleri hastane randevularına yetiştiren araç, hizmete girdiği günden bu yana büyük beğeni topladı. "HİZMETİMİZE ÖZEL ARAÇ TAHSİS EDEN MERAM BELEDİYESİNDEN ALLAH RAZI OLSUN” ‘Engelli Nakil Aracı'nı kullananlardan biri de üç yıl önce felç geçiren Keziban Durna. Keziban Durna'nın kızı Filiz Aker uygulamanın kendileri için büyük bir kolaylık olduğunu ifade ederek, "Allah, Meram Belediyesinden razı olsun. Araçtan çok memnunuz. Bize çok yardımcı oldu. Bu hizmeti doktorumuz tavsiye etmişti. Belediyeye başvurduk, gelip hastane randevumuza götürdüler. Ayda birkaç kere Meram Belediyesinin bu aracıyla hastaneye gidip geliyoruz.” diye konuştu. Kas hastası Rukiye Akbinar ise aracı iki yıldır kullandığını belirterek, sözlerine şöyle devam etti; "2009 yılından bu yana kas hastasıyım. Yürüme güçlüğü çekiyorum. Bu aracı düşünenlerden, yapanlardan Allah razı olsun. Gereksinim hisseden herkesin kullanmasını tavsiye ederim. Ben haberlerde duymuştum. Belediyeyi aradım, gelip götürdüler. Meram Belediyesinin başkanından memuruna, bizi hastaneye götürüp evimize geri bırakan şoförüne kadar herkese teşekkür ediyorum. Allah devletimize zeval vermesin.” BAŞKAN KAVUŞ; "ARACIMIZ ENGELLİLERE VE REFAKATÇİLERİNE BÜYÜK KONFOR SAĞLADI” Kurum olarak ilçede yaşayan tüm özel gereksinimli bireylerin ve ailelerinin hayatlarına dokunma gayretinde olduklarını belirten Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, bu amaçla bugüne kadar pek çok çalışmayı hayata geçirdiklerini hatırlattı. Engelli nakil aracını da, engelli vatandaşların sağlık hizmetlerine erişiminde yaşadıkları zorlukları ortadan kaldırmak için uygulamaya koyduklarını hatırlatan Başkan Mustafa Kavuş, aracın vatandaşları, randevularına zamanında ve güvenli bir şekilde ulaştırdığının ve aynı zamanda ailelerinin üzerindeki yükü de hafiflettiğinin altını çizdi. Aracın, tekerlekli sandalye kullanmak zorunda kalan vatandaşların ve refakatçilerinin hayatlarına önemli konfor sağladığına işaret eden Başkan Kavuş, "Engelli Nakil Aracı, özel gereksinimli bireylerimizin hayatlarını büyük ölçüde kolaylaştırdı. Artık, ‘hastane randevularıma nasıl yetişirim?' derdi taşımıyorlar. Bu noktada onların dualarını almış olmanın bedeli hiçbir şeyle ölçülemez. Rabbim hepsine şifa nasip etsin.” diye konuştu. ENGELLİ NAKİL ARACI HAFTA İÇİ HER GÜN MESAİ SAATLERİ İÇİNDE HİZMET VERİYOR Hafta içi mesai saatleri içerisinde hizmet veren Engelli Nakil Aracı, bugüne kadar binin üzerinde engelli vatandaşı hastane randevusuna götürdü. Hafta içi mesai saatleri içerisinde hizmet veren araçtan yararlanmak isteyen engellilerin yanında mutlaka refakatçi bulunması ve en az bir gün öncesinde mesai saatlerinde randevu alması gerekiyor. Tedavi için hastane randevusuna götürdüğü engelli birey ve refakatçisini aldığı adrese geri bırakan Meram Belediyesi Engelli Nakil Aracı'ndan yararlanmak isteyenlerin bilgi ve randevu için 0 332 320 10 00 no'lu telefona başvurmaları gerekiyor. (Mustafa İlker Şen)

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