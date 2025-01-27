Meram’dan sonra Karatay’da da büyük fırsat! Ön kayıtlar bugün başladı

Konya’da, vatandaşların şehir yaşamının stresinden uzaklaşarak doğayla iç içe vakit geçirebileceği hobi bahçeleri fırsatı genişliyor. Meram Belediyesi’nin ardından, Karatay Belediyesi de aynı imkanı sunarak vatandaşlara büyük bir fırsat oluşturdu. Karatay’da, toprakla haşır neşir olmak isteyenler için Karaaslan ve Saraçoğlu Hobi Bahçeleri’nde ön kayıtlar başladı.
Şehrin yoğunluğundan ve stresinden uzaklaşarak huzur içinde vakit geçirmek isteyenlerin yoğun ilgi gösterdiği Karatay Hobi Bahçelerinin dönemsel olarak kiralanması için ön kayıtlar başladı.
Karatay'da ikamet şartı aranıyor!
Vatandaşlar Karatay'da ikamet etmek şartı ile başvurularını, "Yanıbaşımda Karatay” mobil uygulamasından kolayca gerçekleştirilebilecek. 27 Ocak'ta başlayan başvurular 9 Şubat'ta son bulacak.
Başvurular Yanıbaşımda Karatay'dan yapılacak
Hobi Bahçelerinden faydalanmak isteyenler, şartname ve diğer ayrıntılar için https://yanibasimdakaratay.com/indir uygulamasını indirerek bilgi alabilecek. Vatandaşlar "YanıBaşımda Karatay” uygulamasını indirdikten sonra ‘Online İşlemler'den ise detaylı bilgiye ulaşabilecekler. Başvuruların tamamlanmasının ardından hak sahipleri noter huzurunda canlı yayınlanacak olan çekilişle belirlenecek.
Hobi bahçelerinde kendi sebzelerini üretecekler
Karatay Hobi Bahçeleri, keyifli bir yaşam alanı sunuyor. Hobi Bahçeleri'nde domates, biber, patlıcan, salatalık, fasulye gibi birçok ürünü yetiştirme fırsatı bulan vatandaşlar, doğa ile iç içe olmanın huzuruyla, kendi ürünlerini yetiştirebiliyor.
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