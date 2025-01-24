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Meram iki bakanı birden ağırladı! Projeler masaya yatırıldı

Mustafa İlker Şen
Muhabir
Meram iki bakanı birden ağırladı! Projeler masaya yatırıldı
Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı’na katılmak üzere Konya’ya gelen Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Meram Belediyesini ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığındaki Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı için Konya'ya gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, toplantı öncesinde Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş'u ziyaret ettiler. 
 
BAŞKAN KAVUŞ, MERAM'IN DEVAM EDEN VE PLANLANAN PROJELERİNİ BAKANLARLA PAYLAŞTI 
 
Meram Belediyesinin yatırım ve projelerinin ele alındığı ziyarette bakanlara, AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan ve MHP Konya Milletvekili Konur Alp Koçak da eşlik etti. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, bakanlara belediyenin çalışmaları ve önümüzdeki süreçte gerçekleştirilecek projeler hakkında bilgi verdi. Yapılan tüm çalışmaları takdirle karşıladıklarını ifade eden Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı ve Ticaret Bakanı Bolat, özverilerinden dolayı Başkan Kavuş ve ekibine teşekkür ettiler. 
 
6 İLÇENİN ÇALIŞMALARI MERAM'DA MASAYA YATIRILDI 
 
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, daha sonra Konya'nın altı ilçe belediyesinin işrirakiyle Meram Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen istişare toplantısına geçtiler. Meram, Beyşehir, Derbent, Derebucak, Hüyük ve Kulu Belediyelerinin katıldığı toplantıda bu ilçelerde yapılan çalışmalar masaya yatırıldı. Başkanlardan ilçelerin çalışmaları hakkında bilgi alan Yumaklı ve Bolat, bu ilçelerde tarım ve ticaretin gelişmesine yönelik yeni iş birliği fırsatlarını da ele aldılar. Bakanlar, Meram ve taşra belediyelerinin yürüttüğü projelere ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, devlet desteğiyle yapılabilecek çalışmalar hakkında görüşlerini aktarıp bu istişare toplantılarının Ekonomi Kurul Toplantısı öncesi önem arz ettiğini ve alt yapı oluşturduğunu ifade ettiler.
 
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Meram Sekine Hatun Camii'nde kıldıkları Cuma Namazı'nın ardından KOP Eylem Planı ve Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısılarına katılmak üzere Meram'dan ayrıldılar. 
(Mustafa İlker Şen)

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