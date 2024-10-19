Meteoroloji açıkladı! Konya’ya ilk kar geliyor

Kurak geçen bir yaz mevsiminin ardından Konya'da gözler kış mevsimindeki yağışlara çevrildi. Yeraltı kaynaklarında büyük sorunlar yaşayan Konya'da kış mevsiminde gelecek olan yağışlar yeraltı sularını besleyecek. Meteoroloji ise Konya'da kar yağışı müjdesi verdi.
Son günlerde Konya'da hava sıcaklarının iyice düşmesi ile kentte soğuk hava hakim oldu. Birçok evde kombi ve sobalar yanmaya başladı. Özellikle gece saatlerinde hava sıcaklığı bazı bölgelerde eksi derecelere düştü.
Konya'da önümüzdeki 5 günde soğuk havanın devam etmesi bekleniyor. Bazı ilçelerde geceleri eksi derecelere kadar düşerken, gündüzleri de soğuk hava etkisini gösterecek.
HAVALAR TEKRAR ISINACAK
Konya'da soğuk geçen haftanın ardında havaların tekrar ısınması bekleniyor. 24 Ekim - 30 Ekim tarihleri arasında kısa süreli bir sıcak hava bekleniyor. Sıcaklıklar özellikle 20 dereceye kadar çıkacak.
METEOROLOJİ ARALIK AYINDA KAR BEKLİYOR
Meteoroloji'nin açıkladığı verilere göre soğuk havanın ardından kar yağışı bekleniyor. 2 Aralık günü hava sıcaklıklarının Konya merkezde -5 dereceye kadar düşebileceği ve kar yağışı olacağı tahmin ediliyor.
Konya'da 5 günlük hava tahmini raporu şu şekilde;
Kaynak: Haber Merkezi