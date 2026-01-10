METEOROLOJİ AZ ÖNCE DUYURDU | Konya’nın 31 ilçesine bu tarihte lapa lapa kar geliyor!

Konyalılar dikkat! Meteoroloji verileri güncelledi. Konya’nın 31 ilçesi beyaz örtüyle kaplanacak. Gece hava sıcaklığı -5 dereceye düşüyor. Konya’da kar var mı, Konya’da kar olan yerler neresi, Konya’da kar nerede var, Konya’da kar yağar mı? İşte Konya hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Konya ve ilçeleri için hava durumu tahminlerini paylaştı. Geçtiğimiz hafta yer yer sağanak ve kar yağışı etkili olan hava durumu hafta boyunca devam edecek mi? Peki, Konya'da kar yağışı ne zaman etkili olacak? Konya'da kar nerede var, Konya'da kar yağar mı? İşte Konya hava durumu

31 İLÇEYE KAR GELİYOR

Meteoroloji tahminlerine göre, 12 Ocak Pazartesi günü Konya'nın 31 ilçesinde kar yağışı bekleniyor. Kar yağışıyla birlikte hava sıcaklıkları da önemli ölçüde düşecek. Gece saatlerinde sıcaklıkların sıfırın altına inmesiyle birlikte buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşların dikkatli olması gerekiyor.

GECE SICAKLIKLARI -5°C'YE DÜŞECEK

Soğuk hava dalgasıyla birlikte Konya'da gece sıcaklıkları -5 dereceye kadar gerileyecek. Özellikle sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması gerekiyor. 13 Ocak Salı günü ise Konya'nın 31 ilçesinde tekrardan kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji yetkilileri, özellikle buzlanma ve don olaylarına karşı sürücülere uyarıda bulunarak trafikte dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini:

Bugün için Konya hava durumu Kuvvetli Rüzgar, sıcaklık 11°.

Yarın için Konya hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 11°.

Pazartesi Konya hava durumu Yoğun Kar Yağışı, sıcaklık 4°.

Salı Konya hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 0°.

Çarşamba Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 3°.

İŞTE İLÇE İLÇE KONYA HAVA DURUMU

(Berna Ata)