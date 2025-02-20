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Meteoroloji ve AKOM peş peşe duyurdu: Konya İçin Kar Uyarısı Geldi! Konya’nın yarınki hava durumu nasıl? 2025 Konya’ya kar yağacak mı, ne zaman, nereye yağacak? İşte 20-26 Şubat arası Konya ve ilçelerinin hava durumu…

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Meteoroloji ve AKOM peş peşe duyurdu: Konya İçin Kar Uyarısı Geldi! Konya’nın yarınki hava durumu nasıl? 2025 Konya’ya kar yağacak mı, ne zaman, nereye yağacak? İşte 20-26 Şubat arası Konya ve ilçelerinin hava durumu…
Meteoroloji’den Konya için kar yağışı uyarısı geldi. Konyalılar hazır olun! Soğuk hava dalgası ve kar geliyor. Konya’da hava durumu nasıl olacak? 2025 Konya’ya kar yağacak mı, ne zaman, nereye yağacak? İşte 20-26 Şubat arası Konya ve ilçelerinin hava durumu…

Kar yağışı ile beraber hava sıcaklığında sert bir düşüş yaşanacak. Konya'da kar var mı, Konya yarınki hava durumu nasıl, Konya'da kar olan yerler neresi? İşte Konya bugün, yarın ve 5 günlük hava durumu…

Konya'nın 14 ilçesinde 5-20 santim kar yağışı bekleniyor

Konya'ya Kar Geliyor! Hava Sıcaklığı -13 Dereceye Kadar Düşecek

Konya'da beklenen kar yağışı için Meteoroloji'den uyarı geldi. 20 Şubat Perşembe günü (bugün) hafif şekilde başlayacak kar yağışı, hafta sonu etkisini artıracak. 22 Şubat Cumartesi günü Konya'nın 31 ilçesinde kar yağışı beklenirken, gece saatlerinde hava sıcaklığı bazı bölgelerde -13 dereceye kadar düşecek.

SON DAKİKA HAVA DURUMU | Tarih verildi! Konya'nın 5 ilçesine kar geliyor: Saatlerce sürecek!

Konya Hava Durumu | Konya'da kar bekleniyor mu? Konya'da Kar Yağışı Olan Yerler Neresi?

Konya'da bugün merkez dahil tüm ilçelerde hafif kar yağışı bekleniyor. Kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde daha yoğun hissedilecek. Konya'da hafta sonu kar var mı diyenler için; Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, özellikle 22 Şubat Cumartesi günü kar yağışının etkisini artıracağı tahmin ediliyor. 23 Şubat Pazar günü ise yüksek kesimlerde kar yağışı görülecek. 

Konya'ya kar yağacak mı?

Şehir genelinde sıcaklıkların düşmesiyle birlikte kar yağışının 31 ilçede etkili olması bekleniyor. Konya'da Kar Ne Zaman Başlayacak? Yetkililer, sürücüleri buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Gece saatlerinde bazı bölgelerde hava sıcaklığının -13 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

AKOM Paylaşımında; 

"Dikkat! Yoğun Kar Yağışı ve Buzlanma Riski

Bölgemizde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yollarda buzlanma riski oluşabilir. Kazaların önüne geçmek için sürücülerimizin dikkatli olması önemlidir.
Hızınızı düşürün, ani fren ve manevralardan kaçının.

Takip mesafenizi artırarak kontrollü sürüş yapın.

Kış lastiği ve zincir kullanımı konusunda gerekli önlemleri alın.

Trafik işaretlerine uyun, alternatif güzergahları değerlendirin.

Güvenliğiniz için lütfen dikkatli olun!'' ifadelerini kullandı. 

 

Konyalılar, hafta sonu boyunca etkisini artıracak kar yağışı nedeniyle soğuk hava koşullarına karşı tedbirli olmaya davet edildi.

Konya'da hafta sonu kar var mı?

Konya'da bugün itibarıyla kar yağışı bekleniyor. Hafta sonu daha da artması beklenen kar yağışı, vatandaşları önümüzdeki günler için meraklandırdı. Peki, Konya'da kar ne kadar sürecek? Kar yağışı devam edecek mi? Hafta sonu hava durumu nasıl olacak?

Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Konya'da kar yağışı ne kadar sürecek? Hafta boyunca kar yağışı devam edecek mi? İşte Meteoroloji'nin bugünden pazar gününe kadar olan hava durumu tahmini…

(20 Şubat Perşem Konya Hava Durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı tahminlere göre, 22 Şubat Cumartesi günü yer yer kar yağışının etkisini artırması bekleniyor. Özellikle yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı görülebilirken, şehir merkezinde de aralıklarla kar yağışı devam edecek.

(22 Şubat Cumartesi Konya Hava Durumu)

Dondurucu Soğuklar Geliyor

Kar yağışıyla birlikte hava sıcaklıkları da sert düşüş gösterecek. Gece saatlerinde bazı ilçelerde termometreler -13 dereceyi gösterecek. Yetkililer, buzlanma ve don olaylarına karşı sürücüler ve vatandaşlar için dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Kar Ne Kadar Sürecek?

Konya'da kar yağışının hafta başına kadar etkili olması beklenirken, özellikle yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı görülecek. Uzmanlar, kış şartlarına karşı tedbir alınması gerektiğini belirterek, vatandaşların dikkatli olmasını tavsiye etti.

Konyalılar, hafta sonu boyunca etkili olacak kar yağışıyla birlikte dondurucu soğuklara karşı hazırlıklı olmalı!

Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini:

Bugün için Konya hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 2°

Yarın için Konya hava durumu Bulutlu, sıcaklık -1°

22 Şubat 2025 Cumartesi Konya hava durumu Bulutlu, sıcaklık -1°

23 Şubat 2025 Pazar Konya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 0°

24 Şubat 2025 Pazartesi Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 2°

Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu

 

Kaynak: Haber Merkezi

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