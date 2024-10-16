MHP Konya’dan Bahçeli’ye 55 yıllık el dokuması halı armağan edildi

15 Ekim Salı günü MHP Genel Başkanı Devlet Bahçe'nin gerçekleştirdiği TBMM MHP Grup Toplantısına MHP Konya İl Teşkilatları katıldı.

MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan Başkanlığında; MHP MYK Üyeleri İl Yöneticileri, 31 İlçe Başkanı ve Yöneticileri, MHP'li Akören Belediye Başkanı, MHP Büyükşehir ve Belediye Meclis Üyeleri, Ülkü Ocakları Konya İl Başkanı ve Yöneticileri, TÜRKAV Konya İl Başkan ve Yöneticileri, KAMU-SEN İl Temsilcisi ve KAMU-SEN'e Bağlı Sendika Başkanları olmak üzere Konya Teşkilatlarından 160 kişi salonda Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin MHP Grubunda ki konuşmasını dinledi.

Coşkulu geçen toplantının ardından MHP Koya İl Başkanı Remzi Karaarslan, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, Konya Milletvekili Konur Alp Koçak, MYK Üyeleri ve beraberindeki heyetle birlikte MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye 55 yıllık el dokuması Sultan Selim Camii figürlü Konya halısı armağan etti.

MHP Konya İl Başkanı Karaarslan ”Bugün Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Beyin TBMM MHP Grup Toplantısına tüm teşkilat kademelerimizle birlikte katıldık, teşkilat mensuplarımız Sayın Genel Başkanımızı canlı olarak dinledi ve Gazi Meclisimizi gezdiler, Genel Başkan Yardımcımız ve Konya Milletvekilimiz Sayın Mustafa Kalaycı ve Konya Milletvekilimiz Konur Alp Koçak Beyler teşkilat mensuplarımızı TBMM'de misafir ettiler. Kendilerine Konya teşkilatlarımız adına teşekkür ederim. Toplantı sonrası Sayın Genel Başkanımıza Konya'mızın tarihi mekanlarından biri olan Sultan Selim Camiinin işlendiği 55 yıl önce dokunan Patimizle aynı yaşta el emeği göz nuru Konya Halısı Armağan ettik. Sayın Genel Başkanımız armağanımızı çok anlamlı buldular ve Konyalı hemşerilerimize selam ve muhabbetlerini iletmemi istediler.” dedi.

(Mustafa İlker Şen)