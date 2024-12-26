Muğla’da Mevlana düzenlenen programla anıldı

Muğla’da, Mevlana Celalaeddin Rumi’nin Hakk’a Vuslatının 751. yılı dolayısıyla anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Konya Karamanlılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programa, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu gösterisi damgasını vurdu.

Konya Karamanlılar Derneği Başkanı Erol Kütahyalı, açılış konuşmasında programa destek veren Muğla Valiliği, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ve Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne teşekkür ederek, katılımcılara "Hoş geldiniz” dedi.

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, Mevlana'nın barış ve hoşgörü mesajlarına dikkat çekerek, etkinliğin düzenlenmesine katkı sağlayanlara teşekkür etti. Saylak, Hz. Mevlana'nın ölüm gecesini "düğün gecesi” olarak görmesinin insanlık için eşsiz bir örnek olduğunu ifade etti.

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, Mevlana'nın "Dünyanın hasret, ölümün vuslat olduğunu” vurgulayan sözlerine atıfta bulunarak, Mevlana'nın öğretilerinin bugün de büyük anlam taşıdığını belirtti.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise Mevlana Celaleddin Rumi'nin sevgi, hoşgörü, birlik ve barış mesajlarının çağları aşarak günümüze ışık tuttuğunu ifade etti.

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, programda yaptığı konuşmada, Mevlana'nın vuslat anlayışını "Allah'a dönüş ve aşkın sonsuzlukla buluşması” olarak nitelendirerek, bu geceyi bir düğün gecesi olarak görmesinin derin anlamına vurgu yaptı. Ayrıca, şehitler ve gazilere minnet duygularını dile getirerek, programa katılan herkese teşekkür etti.

Gecede, Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu tarafından gerçekleştirilen ilahi ve semazen gösterisi izleyicilere duygusal anlar yaşattı. Seb-i Arus etkinliği, Mevlana'nın öğretilerinin ve sevgisinin yüzyıllar boyunca insanlığa yol gösterdiğini bir kez daha hatırlattı.

Etkinlik, katılımcılar tarafından büyük beğeniyle karşılanırken, Mevlana'nın sevgi, barış ve hoşgörü mesajları, bu anlamlı gece aracılığıyla bir kez daha gönüllere işlendi.

Kaynak: İHA