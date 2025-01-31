Necmettin Erbakan Üniversitesi Dünya Üniversite sıralamalarındaki başarısını sürdürüyor

Uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education’ın (THE) Disiplinler Arası Bilim Sıralamaları 2025 ve Alan Bazlı Dünya Üniversiteler Sıralaması 2025 listeleri yayınlandı. Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) bu yıl ilk defa yayınlanan THE Disiplinler Arası Bilim Sıralamaları 2025 listesinde, Türkiye’de 2010’dan sonra kurulan devlet üniversiteleri arasında 1’inci oldu. Bu alanda, dünya genelinde 351-400 bandında bulunan NEÜ, Türkiye’den sıralamaya giren üniversiteler arasında 15’inci sırada konumlandı. 2025 Alan Bazlı Dünya Üniversiteler Sıralaması’nda ise, ‘Eğitim’ alanında Türkiye’de 7. sırada konumlanan NEÜ, bu alanda dünya sıralamasında 501-600 bandında yer aldı.

Bu yıl ilk defa üniversitelerin disiplinler arası araştırma performansını değerlendiren THE, Disiplinler Arası Bilim Sıralamaları 2025 listesini yayınladı. Listeye göre NEÜ, Türkiye'de 2010'dan sonra kurulan devlet üniversiteleri arasında 1'inci oldu ve bu alanda, dünya genelinde 351-400 bandında bulunurken Türkiye'den sıralamaya giren üniversiteler arasında 15'inci sırada yer aldı.

THE 2025 Dünya Üniversiteleri Alan Sıralaması'nda da önemli bir başarı elde eden NEÜ, ‘Eğitim' alanında gösterdiği performansla öne çıktı. NEÜ, bu alanda dünya sıralamasında 501-600 bandında, Türkiye sıralamasında ise 7. sırada konumlandı.

‘Mühendislik' alanında dünya sıralamasında 601-800 bandında yer alan NEÜ, Türkiye genelinde 12. sırada yer aldı. ‘Tıp ve Sağlık' alanında dünya sıralamasında 801-1000 bandında bulunan, Türkiye sıralamasında 10. sırayı elde eden NEÜ, ‘Sosyal Bilimler' alanında da küresel ölçekte 801-1000 bandında, Türkiye'de 17. sırada yer aldı.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, "Necmettin Erbakan Üniversitesi olarak son yıllarda dünya sıralamalarındaki başarımız artıyor. Bunun yanı sıra özelde, Disiplinler Arası Bilim Sıralamaları'ndan anlaşılıyor ki, üniversitemiz artık tek bir alanda uzmanlaşan bir üniversite değil, çağın gerektirdiği disiplinler arası bir yaklaşımla adından söz ettiren bir üniversite konumunda. Eğitim, mühendislik, tıp ve sağlık, sosyal bilimler alanlarında uluslararası sıralamaya dahil olan üniversitemiz, interdisipliner bir sıralamada Türkiye'den listeye giren en genç üniversite oldu” dedi.

Genç bir üniversite olmalarına rağmen uluslararası sıralamalarda yer almayı başardıklarını ve her zaman başarıyı arttırmak için çalıştıklarını vurgulayan Rektör Zorlu, uluslararası sıralamalarda gösterilen performansın akademik kalite ve araştırma kapasitesinin bir göstergesi olduğunu ifade etti.

NEÜ'nün Türkiye'de ve dünyada önemli bir konuma ulaştığını, bu sonuçların akademik kadronun özverili çalışmaları ve üniversitenin bilimsel üretkenliğe verdiği önemin bir yansıması olduğunu belirten NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, ulusal ve uluslararası ölçekte daha üst sıralara yükselmek için çalışmaların istikrarlı bir şekilde sürdürüldüğünü dile getirdi.

(Mustafa İlker Şen)