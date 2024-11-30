Necmettin Erbakan Üniversitesi Hukuk Klinikleri Projesi Protokolü’nü yeniledi!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın kadına şiddet konusunda yerel iş birliğine yönelik imzaladığı ilk protokol olma özelliğini taşıyan “Hukuk Klinikleri Projesi İş Birliği Protokolü” Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Konya Barosu arasında tekrar imzalanarak yenilendi.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlük Binasında gerçekleştirilen iş birliği protokolü imza törenine Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, Konya Barosu Başkanı Av. Oktay Unkur, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürü Abdullah Neşeli, Necmettin Erbakan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nuran Koyuncu, Konya Barosu Zübeyde Hanım Kadın ve Çocuk Hakları Merkezi Başkanı Av. Fatma Zehra Ayvacı ve Kadın Hakları Komisyonu Başkan Yardımcısı Av. Hacer Rümeysa Çürük katıldı.

İmzalanan yeni protokol ile daha önce başlangıcı yapılmış ve devam eden iş birliği sürecinin güçlendirilmesi ve genişletilmesi hedefleniyor. Bir yıl boyunca edinilen deneyimler ışığında, protokol kapsamında sunulan hizmetlerin kalitesini artırarak devam edilmesi amaçlanıyor. Necmettin Erbakan Üniversitesi bünyesinde yer alan hukuki ve psikolojik destek mekanizmalarının da dahil edilmesiyle, toplumun daha geniş kesimlerine ulaşılması için yeni adımlar atılması planlanıyor.

Hukuk Klinikleri Projesi İş Birliği Protokolü Nedir?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın kadına şiddet konusunda yerel iş birliğine yönelik imzaladığı ilk protokol olma özelliği taşıyan "Hukuk Klinikleri Projesi İş Birliği Protokolü” ülkemizde kadına karşı şiddete yönelik çalışmalar açısından özel bir öneme sahip. Akademi, yargı ve idare üçlüsünün güçlerini birleştirerek toplumsal öneme sahip kadına şiddet sorununa beraber çözüm sunma girişimine yönelik, iyi bir örnek teşkil etmektedir. Bu nedenle taraf kurumlar açısından öncü olmasının yanında, toplumsal olarak üstlendiği rol sebebiyle büyük bir öneme sahiptir.

Protokolün, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele IV. Ulusal Eylem Planı'nda (2021-2025) saptanan hedefler arasında yer alan "şiddet mağdurlarının adalete erişiminin sağlanması ve mevzuatın etkin uygulanması”, "kurumlar arası koordinasyon” ve "toplumsal farkındalık sağlama” hedeflerinin gerçekleştirilmesine önemli bir katkı sağlaması beklenilmektedir. Bu hedefler çerçevesinde idare-akademi-yargı camiası arasında iş birliği sağlanmasının, bir insanlık sorunu olan bu konunun çözülmesinde farklı vizyonların bir araya gelmesine aracılık edeceği düşünülmektedir.

(Mustafa İlker Şen)