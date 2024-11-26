“Pedal kafe içerik geliştirme çalıştayı” raporu yayında

Konya Büyükşehir Belediyesi, bisiklet kullanıcılarının bisikletleriyle girebileceği bir kafe tasarımı için gerçekleştirdiği “Pedal Kafe İçerik Geliştirme Çalıştayı”nın raporu yayımlandı. Rapora, Konya Büyükşehir Belediyesi Sosyal İnovasyon Ajansı’nın internet sitesinden ulaşılabiliyor.
Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya'nın bisiklet kültürüne katkı sağlamak amacıyla önemli çalışmalar yürütüyor.
635 kilometre bisiklet yoluyla Türkiye'nin en uzun bisiklet yoluna sahip şehri Konya'da yeni ve farklı konsept bir kafe kazandırmaya hazırlanan Konya Büyükşehir Belediyesi, bisiklet kullanıcılarının bisikletleriyle birlikte içeri girerek arkadaşlarıyla sohbet edebileceği Pedal Kafe için çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda bisiklet konusundaki paydaşların fikrini alma adına geçtiğimiz Eylül ayındaki Avrupa Hareketlilik Haftası'nda düzenlenen "Pedal Kafe İçerik Geliştirme Çalıştayı”nın raporu yayımlandı. Raporda, çalıştayda ele alınan konular, ortaya çıkan yenilikçi öneriler ve Pedal Kafe'nin sürdürülebilir şehir yaşamına sağlayacağı katkılar yer alıyor.
Çok yönlü bir katılımla gerçekleşen çalıştay ile "Bisiklet Şehri Konya” vizyonunun bir parçası olarak planlanan Pedal Kafe, sadece bir dinlenme noktası değil, aynı zamanda kültürel ve sosyal bir buluşma- hareketlilik alanı olarak tasarlanıyor.
Rapora, Konya Büyükşehir Belediyesi Sosyal İnovasyon Ajansı'nın internet sitesinden erişilebiliyor.
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