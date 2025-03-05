Sağlıkta Selçuklu Vizyonu! Toplum Ruh Sağlığı ve Sağlıklı Hayat Merkezi Selçuklu’da sağlığa değer katacak

Selçuklu Belediyesi’nin sağlık alanındaki yatırımlarından bir tanesi olan Toplum Ruh Sağlığı Merkezi, vatandaşların sağlık hizmetine daha modern ve konforlu alanlarda ulaşmasına imkan sağlayacak.

Her alanda yatırımlarını sürdüren Selçuklu Belediyesi sağlıkta da önemli yatırımları Selçuklu'ya kazandırmaya devam ediyor. Yapımı tamamlanan ve vatandaşlara hizmet için gün sayan Toplum Ruh Sağlığı ve Sağlıklı Hayat Merkezi örnek yapısıyla sağlığa değer katacak.

Selçuklu Belediyesi, Konya İl Sağlık Müdürlüğü ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü işbirliğinde Yazır Mahallesi'nde yapımı tamamlanan ve hizmet vereceği tarihe yaklaşılan Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ve Sağlıklı Hayat Merkezi vatandaşların sağlık hizmetine daha modern ve konforlu alanlarda ulaşmasına imkan sağlayacak. Toplamda 7 bin 500 metrekarelik alan üzerinde inşa edilen merkezin iç tefrişat çalışmaları devam ediyor.

Yazır Mahallesi'nde inşa edilen Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Selçuklu Belediyesi, Konya İl Sağlık Müdürlüğü ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü iş birliğinde yürütülerek kurumlar arası işbirliğinin de uyumunu ortaya koyması açısından ayrı bir öneme sahip.

Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ve Sağlıklı Hayat Merkezi içerisinde 1 adet spor salonu, 4 gözlem ve tedavi odası, 1 psikolog odası, 1 ekip odası, 1 sosyal görüşme odası, 1 kütüphane, 9 atölye, 1 çok amaçlı salon, 1 doktor odası yer alıyor. Sağlıklı Hayat Merkezi'nde ise 1 adet çok amaçlı salon, 1 adet röntgen odası, 1 kan alma odası, 1 adet mamografi odası, 1 adet laboratuvar, 2 adet üreme sağlığı ve muayene odası, 1 adet KETEM odası, 1 adet üreme ve KETEM danışma odası, 1 adet USG, 1 adet gebe sınıfı, 1 adet acil müdahale odası, 2 adet sigara bırakma odası, 3 adet fiziksel aktivite alanı, 2 adet sosyal hizmet odası, 2 adet çocuk gelişim odası ve 1 adet hasta eğitim odası ile vatandaşlara hizmet verecek.

BAŞKAN PEKYATIRMACI,"SAĞLIK ALANINDAGÜZEL HİZMETLERE İMZA ATIYORUZ”

Türkiye'de ve Konya'da sağlık alanında standartların çok yükseldiğini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı:

"Sağlık Bakanlığımızın yaptığı yatırımlarla bütün şehirlerimizde, çok yüksek standartta bir sağlık hizmeti tüm vatandaşlarımıza sunuluyor. Türkiye'deki sağlık standartlarının yükselmesiyle paralel olarak Selçuklu Belediyesi olarak bizlerde ihtiyaç olan bölgelerde Konya İl Sağlık Müdürlüğü ve hayırseverlerimizle işbirliği halinde güzel hizmetlere imza atıyoruz. Selçuklu son dönem yatırımları ile bu noktada çok farklı bir noktaya gelmiş durumda. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da planlamalarımız doğrultusunda sağlığa yatırımımızı sürdürdük ve açılışını yaptığımız tesisleri vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Bundan büyük bir mutluluk duyuyoruz. İnşallah yapımı tamamlanan ve tefrişat çalışmalarının devam ettiği Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ve Sağlıklı Hayat Merkezi'nin hizmete açılması ile bu yatırımlara yeni bir halka daha eklemiş olacağız.Bu vesile ile sağlık hizmetlerinin hayata geçirilmesinde işbirliği yaptığımız paydaşlarımıza teşekkür ediyor, şehrimize kazandırılan sağlık yatırımlarımızın güzel hizmetlere vesile olmasını diliyorum” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi