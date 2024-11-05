Şehit Yahya Sinvar’ın o fotoğrafı Konya’da canlandırılıyor!

Filistin'de yaşanan katliamı unutturmamak ve Filistinli kardeşlerimize destek için Konya'da sayısız etkinlik düzenleniyor. Karatay Gençlik Meclisi de özel bir projeye imza attı.
Şehit Sinvar anısına!
Hamas lideri Yahya Sinvar siyonis İsrail askerleri tarafından düzenlenen suikastla şehit edilmişti. Son nefesine kadar çarpışan Sinvar direnişin önemli sembollarinden biri haline geldi. Yahya Sinvar'ın molozlar arasındaki koltukta otururken verdiği poz Konya'da canlandırılıyor.
O koltukMevlana Meydanında!
Karatay Gençlik Meclisi tarafından hazırlanan dekor ve koltuk Mevlana Meydanı'na yerleştirildi. Meydana gelenler Yahya Sinvar'ın pozunu vererek şehidin hatırasını hafızalarına kazıyor.
(Mustafa İlker Şen)