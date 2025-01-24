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Selçuk Üniversitesinden büyük başarı

Mustafa İlker Şen
Muhabir

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Selçuk Üniversitesinden büyük başarı
Londra merkezli uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE) tarafından hazırlanan Dünya Üniversiteleri Sıralaması (2025) açıklandı. Selçuk Üniversitesi; yaşam bilimleri kategorisinde 4’üncü, tıp ve sağlıkta 8’inci, mühendislikte 11’inci sıraya yerleşti.
THE Alan Bazında Dünya Üniversiteleri Sıralamaları; 157 milyon alıntı, 18 milyon araştırma yayını ve 93 binden fazla akademisyenin anket verilerini temel alan 18 farklı performans göstergesiyle hazırlandı. 
 
98 ülke ve bölgeden bin 143 kurumun değerlendirildiği 2025 sıralaması; eğitim – öğretim, araştırma ortamı, araştırma kalitesi, sanayi iş birliği ve uluslararası görünüm gibi 5 temel sütun altında kategorize edildi.
 
Mühendislik alanında dünyada 601 – 800 aralığında, Türkiye'de ise 11'inci sırada yer alan Selçuk Üniversitesi; veterinerlik, biyoloji, tarım ve ormancılık ile spor bilimleri disiplinlerine göre hazırlanan yaşam bilimleri kategorisinde dünyada 601 – 800 aralığında Türkiye'de ise 4'üncü sırada yer alarak büyük bir başarıya imza attı. 
 
 
Tıp ve sağlık alanında dünyada 801-1000 bandında, Türkiye'de ise 8'inci sırada yer alan Selçuk Üniversitesi; sosyal bilimlerde dünyada 801-1000 aralığında, Türkiye'de 15'inci sırada; fizik bilimlerinde ise dünyada 1001+ bandında, Türkiye'de 19'uncu sırada yer almayı başardı.
 
2025 THE Alan Bazında Dünya Üniversiteleri Sıralamaları şu şekilde:
 
Yaşam Bilimleri Kategorisi 
 
Sıralama Üniversite
 
1 301–400 Orta Doğu Teknik Üniversitesi
2 501–600 Atatürk Üniversitesi
3 501–600 Yıldız Teknik Üniversitesi
4 601–800 Selçuk Üniversitesi
5 601–800 Gebze Teknik Üniversitesi
6 601–800 Hacettepe Üniversitesi
7 601–800 İstanbul Üniversitesi
8 801–1000 Akdeniz Üniversitesi
9 801–1000 Ankara Üniversitesi
10 801–1000 Çukurova Üniversitesi
 
Tıp ve Sağlık Kategorisi
 
Sıralama Üniversite
 
1 301–400 Koç Üniversitesi
2 401–500 Hacettepe Üniversitesi
3 601–800 Anadolu Üniversitesi
4 601–800 Atatürk Üniversitesi
5 601–800 Ege Üniversitesi
6 601–800 İstanbul Üniversitesi
7 601–800 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
8 801–1000 Selçuk Üniversitesi 
9 801–1000 Acıbadem Üniversitesi
10 801–1000 Akdeniz Üniversitesi
 
Mühendislik Kategorisi
 
Sıralama Üniversite
 
1 201–250 Koç Üniversitesi
2 251–300 Orta Doğu Teknik Üniversitesi
3 301–400 İstanbul Teknik Üniversitesi
4 301–400 Sabancı Üniversitesi
5 401–500 Bilkent Üniversitesi
6 401–500 Boğaziçi Üniversitesi
7 401–500 İstinye Üniversitesi
8 501–600 Akdeniz Üniversitesi
9 501–600 Bahçeşehir Üniversitesi
10 501–600 Düzce Üniversitesi
11 601–800 Selçuk Üniversitesi
12 601–800 Atatürk Üniversitesi
13 601–800 Bartın Üniversitesi
14 601–800 Çankaya Üniversitesi
15 601–800 Necmettin Erbakan Üniversitesi
 
Sosyal Bilimler Kategorisi
 
Sıralama Üniversite
 
1 176–200 Orta Doğu Teknik Üniversitesi
2 201–250 Koç Üniversitesi
3 201–250 Sabancı Üniversitesi
4 251–300 Boğaziçi Üniversitesi
5 501–600 İstanbul Gelişim Üniversitesi
6 601–800 Anadolu Üniversitesi
7 601–800 Atatürk Üniversitesi
8 601–800 Bahçeşehir Üniversitesi
9 601–800 Bilkent Üniversitesi
10 601–800 Hacettepe Üniversitesi
11 601–800 İstanbul Üniversitesi
12 601–800 Kadir Has Üniversitesi
13 601–800 Özyeğin Üniversitesi
14 601–800 Yaşar Üniversitesi
15 801–1000 Selçuk Üniversitesi
 
(Mustafa İlker Şen)
  • #Konya #Selçuk Üniversitesi

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