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Selçuklu Belediyesi temiz çevreyi gündemde tutmaya devam ediyor

Mustafa İlker Şen
Muhabir

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Selçuklu Belediyesi temiz çevreyi gündemde tutmaya devam ediyor
Selçuklu Belediyesi ve Ankara Bilgi Teknoloji işbirliğinde “İklim Değişikliği“ ve “Yeşil Dönüşüm“ konularında farkındalık oluşturmak amacıyla “Karbon Zirvesi“ gerçekleştirildi.

Selçuklu Belediyesi, çevresel konuları gündemde tutmaya ve bu noktada sürdürülen faaliyetlere öncülük etmeye devam ediyor.

Bu kapsamda kurum ve kuruluşların karbon salımlarını dünya standartlarına uygun şekilde ölçme, iyileştirme için yol haritalarını çıkarmak, "İklim Değişikliği" ve "Yeşil Dönüşüm" konularında farkındalık oluşturmak amacıyla Selçuklu Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Ankara Bilgi Teknoloji işbirliğinde "Karbon Zirvesi" düzenlendi. 

Selçuklu Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleşen zirveye ilçe belediyelerinden ilgili birim yetkilileri katıldı. Zirvede, Paris İklim Anlaşması ve Türkiye'nin rolü, Ülkemizin yeşil mutabakat kapsamındaki sorumlulukları ve karbon nötr hedeflerine ulaşma stratejileri, Küresel Isınma ve Karbon Ayak İzi Yönetimi, karbon emisyonlarının ölçülmesi ve azaltılmasının önemi, uluslararası standartlara uygun iyileştirme yöntemleri, belediyecilikte iklim değişikliği, Selçuklu Belediyesi Karbon Ayak İzi hesaplaması ve sürdürülebilir yerel yönetim uygulamaları, Sınırda Karbon Düzenlemesi ve Karbon Vergisi, Avrupa Birliğinin hayata geçirdiği yeni düzenlemeler doğrultusunda şirketler/kurumlar için fırsatlar ve zorluklar gibi konu başlıklar öne çıktı. 

Zirvede iklim değişikliği ile mücadelede ortak sorumluluklar bir kez daha vurgulanırken karbon ayak izi yönetimi için yenilikçi çözümlerin önemine dikkat çekildi.

(Mustafa İlker Şen)

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