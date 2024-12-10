Selçuklu’da okul ziyareti! Eğitim projeleri değerlendirildi

Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Konya genelindeki okulları ziyaret ederek öğrenci, öğretmen ve okul yöneticilerle bir araya gelmeye devam ediyor.
9 Aralık 2024 tarihinde Selçuklu Mehmet Halil İbrahim Hekimoğlu Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret eden Murat Yiğit, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, Mesleki Eğitim Politika Belgesi ve okul-veli iş birliği kapsamında yapılacak çalışmalara değindi; Bakanlık ve Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen eğitim projelerini değerlendirdi.
Okul yöneticilerinden okul bünyesinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yiğit'in okul ziyaretleri sırasında Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç eşlik etti.
(Mustafa İlker Şen)