Selçuklu’da rekor: Şivlilik Çocuk Bayramı’na ilk günde 100 bin kişi akın etti!

Konya’nın asırlık geleneği “Şivlilik’’, Selçuklu Belediyesi’nin organizasyonuyla Türkiye’nin en büyük çocuk festivallerinden birine dönüştü. Selçuklu Kongre Merkezi’nde kapılarını açan Şivlilik Çocuk Bayramı, daha ilk gününden kırılması güç bir rekora imza attı. Açılış günü, tam 102 bin 417 ziyaretçiyi ağırladı. İşte festivalden renkli kareler ve detaylar...

Selçuklu Belediyesi Konya'nın geleneği olan Şivlilik geleneğini çocuklar için bayram havasına dönüştürdü. Bu kapsamda önceki yıllarda hayata geçirilen ve rekor katılımla Türkiye genelinde büyük ilgi gören Şivlilik Çocuk Bayramı'na ilk günden itibaren çocuklar ve aileleri tarafından yoğun ilgi görüyor. Resmi açılışının yapıldığı ilk günde şenliği 102 bin 417 misafir ziyaret etti.





Selçuklu Belediyesi tarafından Selçuklu Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Şivlilik Çocuk Bayramı bu yılda çocuklar için büyük bir eğlenceye sahne oluyor. Dört gün boyunca sürecek programlar kapsamında çocuklar sevilen çizgi film animasyon karakterlerinin müzikalleriyle eğlenirken, aileler de söyleşilerle çocuk eğitimi konusunda bilgiler alıyor.





Birbirinden renkli ve eğlenceli etkinliklerin yer aldığı ilk gününde Bekir Develi ile Kandil Özel Söyleşisi, Hay Hak Karagöz Hacivat cep sineması, Teymullah Söyleşisi, Mini Mini Bir Kuş Müzikali, karaoke şarkı yarışması, Hacivat ve Karagöz Orta Oyunu, Şivlilik Sevinci Kukla Gösterisi ve jonglör gösterileri gerçekleştirildi.





Regaib Kandili özel programı kapsamında Bekir Develi ile Kandil söyleşisi gerçekleştirildi. Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan ve yoğun ilgi gören programda Bekir Develi Üç ayların manevi iklimine değinen sohbeti ile gönüllere dokundu. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Arif Bağcı da bu özel söyleşiyi takip etti.





Başkan Pekyatırmacı: "Çok güzel, pırıl pırıl bir nesil geliyor”



Regaib Kandili'nin tüm İslam Alemine hayırlar getirmesi duasıyla sözlerine başlayan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı: " Burada bizlerle bugün birlikte olduğu için Bekir Develi üstadımıza çok teşekkür ediyorum. Kandil gecemizi bugün hem renklendirdi hem de bize güzel öğütlerde bulundu. Ama ben şunu özellikle ifade etmek istiyorum; bütün olumsuzluklara rağmen elhamdülillah çok güzel, pırıl pırıl bir nesil geliyor. Yeni gelen neslimize sonuna kadar güveniyoruz. Bugün Konyamızda 4-6 yaş Külliyelerimizin, Çocuk Mekteplerimizin ve hafız çocuklarımızın sayısı her geçen gün artıyor. İnşallah gelecekte bu neslimizle birlikte biz özgür Filistin'de, özgür Gazze'de hep birlikte şivliliğimizi de yapacak, Üç aylarımızı ve mübarek gecelerimizi de kutlayacağız. Ramazan ile Kurban Bayramı'nı da inşallah orada geçireceğiz. Tekrar üstadıma bugün bizimle ve tüm hemşehrilerimizle birlikte olduğu için birlikte olduğu için teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.





AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Arif Bağcı da Regaib kandilinin İslam Alemi'ne hayırlar ve bereket getirmesini temenni ederek Bekir Develi'yi söyleşisi için teşekkür etti.

Başkan Pekyatırmacı ve İlçe Başkanı Bağcı program sonunda Bekir Develi'ye plaket takdim etti.

