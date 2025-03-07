KOSKİ, altyapı çalışmaları ve depo bağlantısı nedeniyle yarın Selçuklu'da bazı mahallelerde su kesintisi yapacak.

Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (KOSKİ), 8 Mart 2025 Cumartesi günü Selçuklu ilçesinde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Bu kesinti, hangi mahalelerde olacak, Konya Selçuklu'da su kesintisi ne kadar sürecek? Kesinti, 8 Mart 2025 Cumartesi günü saat 09:00'da başlayacak ve yaklaşık 9 saat sürecektir.

Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için su kesintisi öncesinde gerekli tedbirleri almaları önemlidir. Güncel su kesintisi bilgileri için KOSKİ'nin resmi web sitesi veya iletişim kanalları takip edilebilir.

Selçuklu'da Yarın Bu Mahallelerde Su Kesintisi

Bosna Hersek, Sancak, Yazır, Nişantaş, Malazgirt, Mehmet Akif, Hocacihan, Feritpaşa ve Selçuk Mahallelerinde altyapı çalışmaları kapsamında, 8 Mart 2025 Cumartesi​ günü saat 09:00 - 23:59 arasında su kesintisi uygulanabilir. Vatandaşın beklenmedik su kesintisi yaşamaması için KOSKİ'nin internet sitesinden mahalle mahalle Konya su kesintileri paylaşıldı.

İşte Konya'da su kesintisi yaşanacak ilçeler; TIKLAYINIZ

Kaynak: Haber Merkezi