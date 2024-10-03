Selçuklu Sanat Akademisi’nde yeni dönem kayıtları başlıyor

Selçuklu’da Sanat Akademisi’nin 10. dönem ön kayıtları 7 Ekim’de başlıyor. 10 Ekim’de ön kayıtların sona ereceği akademi için kesin kayıtlar 12-15 Ekim tarihleri arasında yapılacak.

Selçuklu'da sanatın adresi olan ve şehrin sanat hayatına katkı sunan Selçuklu Sanat Akademisi'nde Kişisel Gelişim, Sahne Sanatları ve Görsel Sanatlar, Müzik, Tiyatro Grupları, Korolar ve Grup Atölyeleri bölümlerinde 10. dönem online ön kayıtlar başlıyor. 7 Ekim'de www.selcuklusanatakademisi.com adresinden gerçekleştirilecek ön kayıtlar 10 Ekim tarihinde sona erecek. Kesin kayıtlar ise 12-15 Ekim tarihinde yapılacak.

Sanatın kalbinin attığı Selçuklu Sanat Akademisi'nde yeni dönemde;

Kişisel Gelişim Bölümü'nde Diksiyon, Etkili İletişim, Liderlik ve Kişisel İmaj, Senaryo Yazarlığı, Diksiyon, Spikerlik ve Sunuculuk, Sinematografi eğitimleri, Müzik Bölümü'nde Ud (12 yaş üzeri), çocuk koro, bağlama, piyano (8-12 yaş), kanun, klasik gitar (12 yaş üzeri), keman (Batı müziği) (8 yaş üzeri), bateri (13 yaş üzeri), elektro gitar (15 yaş üzeri), yan flüt (13 yaş üzeri), keman (Türk Müziği) (8 yaş üzeri), piyano (8-12 yaş), kanun, şan eğitimleri (18 yaş üzeri); Sahne Sanatları ve Görsel Sanatlar Bölümü'nde ise çocuk drama (10-12 ve 8-9 yaş), yetişkin drama (16-25 yaş ve 25 yaş üzeri), çocuk resim (8-12 yaş), genç drama (13-15 yaş), fotoğrafçılık eğitimleri verilecek.

Başkan Pekyatırmacı;" Selçuklu Sanat Akademisi'nden tüm hemşehrilerimizi faydalanmaya davet ediyorum"

Selçuklu Sanat Akademisi'nin yeni yetenekleri keşfetme doğrultusunda eğitimlerine yeni dönemde de devam edeceğini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı," Şehrin sanat ve kültür hayatına değer katan Selçuklu Sanat Akademimiz açıldığı günden bu yana her yaştan hemşehrimiz tarafından yoğun ilgi görüyor. Kendine yeni beceriler katmak, yeteneklerini keşfetmek veya geliştirmek isteyen kursiyer adaylarımız ve çocuklarımız burada alanında uzman eğitmenlerimiz eşliğinde ilgi duydukları branşlarda kendilerini geliştirme imkanı buluyor. Her eğitim döneminin dolu dolu geçtiği akademimizin yeni eğitim döneminde de güzel çalışmalara imza atacağını düşünüyorum. 10. dönem eğitimlerine aynı heyecanla başlayacak Selçuklu Sanat Akademisi'nden tüm hemşehrilerimizi faydalanmaya davet ediyorum" dedi.

(Mustafa İlker Şen)