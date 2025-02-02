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SON DAKİKA HAVA DURUMU | Konya’da Sis, Yağmur ve Kar Etkili Olacak! 31 İlçede 3 gün sürecek! Konya bugün, yarın ve 5 günlük hava durumu

Meltem Gürbüz
İnternet Editörü
SON DAKİKA HAVA DURUMU | Konya’da Sis, Yağmur ve Kar Etkili Olacak! 31 İlçede 3 gün sürecek! Konya bugün, yarın ve 5 günlük hava durumu

Konya'da yeni hafta, 3 Şubat Pazartesi günü sisli bir hava ile başlayacak.

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Sis, Konya'nın 31 ilçesinde etkili olacak.

4 Şubat Salı günü ise karla karışık yağmur bekleniyor.

5 Şubat Çarşamba günü kar yağışı etkisini arttırarak devam edecek.

6 Şubat Perşembe günü itibariyle kar yağışı yer yer etkili olmaya devam edecek.

Konya'nın merkez dahil olmak üzere tüm ilçelerinde etkili olan kar yağışı, gece sıcaklıklarını düşürecek. Gün içinde ise bazı ilçelerde sıcaklıklar eksilere düşebilir. Konya'da bu soğuk ve karlı hava koşulları hafta boyunca etkili olacak.

Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini:

Bugün için Konya hava durumu Sisli, sıcaklık 12°

 Yarın için Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 15°

4 Şubat 2025 Salı Konya hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 12°

5 Şubat 2025 Çarşamba Konya hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 3°

Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu

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