SON DAKİKA HAVA DURUMU | Meteoroloji tarih verip uyardı! Konya’ya kar ve sağanak geliyor | Konya bugün, yarın ve 5 günlük hava durumu

Meteoroloji’nin tahminlerine göre, Konya hafta sonunda soğuk ve yağışlı bir hava dalgasının etkisine girecek. Konya’da hafta sonu hava nasıl olacak? Konya’nın hangi ilçelerinde karla karışık yağmur bekleniyor? İşte Konya bugün, yarın ve 5 günlük hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Konya hafta sonunu yağışlı bir havanın etkisinde geçirecek. 25 Ocak Cumartesi günü, Konya'nın bazı ilçelerinde karla karışık yağmur etkili olurken, diğer ilçelerde yağmur bekleniyor. 26 Ocak Pazar günü ise kent genelinde 12 ilçede karla karışık yağmur tahmin ediliyor. Yetkililer, olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşların tedbirli olmasını öneriyor. Konya yeni haftaya nasıl bir hava durumu ile başlayacak? Yeni haftaya sisli bir hava ile başlayacak olan Konya'da sürücülerin dikkatli olması, görüş mesafesinin azalabileceği uyarısı yapıldı. Hafta boyunca etkisini gösterecek olan soğuk ve yağışlı hava nedeniyle vatandaşların günlük planlarını hava durumunu dikkate alarak yapmaları tavsiye edildi.

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