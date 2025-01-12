SON DAKİKA KONYA HAVA DURUMU | Konya’nın 15 ilçesine kar geliyor! Tarih verildi Konya bugün, yarın ve 5 günlük hava durumu

Meteoroloji, Konya ve çevresi için önümüzdeki haftaya dair hava durumu raporlarını yayımladı. Kar yağışı ve düşen hava sıcaklıkları, vatandaşları tedbirli olmaya çağırıyor.
15 OCAK ÇARŞAMBA: KONYA'DA KARLA KARIŞIK YAĞMUR BEKLENİYOR
Konya'nın Akşehir, Altınekin, Beyşehir, Çeltik, Cihanbeyli, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Ereğli, Hüyük, Ilgın, Kulu, Seydişehir, Tuzlukçu ve Yunak ilçesi başta olmak üzere bazı bölgelerinde karla karışık yağmur etkili olacak. Kar yağışı, kış mevsiminin yüzünü iyiden iyiye göstermeye başladığına işaret ediyor.
16 OCAK PERŞEMBE: 31 İLÇEDE YAĞIŞLI HAVA ETKİLİ OLACAK
Perşembe günü Konya'nın merkez ilçeleri dahil olmak üzere tüm 31 ilçede yağışlı hava etkisini gösterecek. Kar yağışının yanı sıra, yoğun yağmurun da belirli bölgelerde etkili olması bekleniyor.
17 OCAK CUMA: YAĞIŞ YERİNE SİS
Haftanın son iş gününde, yağışlı hava yerini sisli bir havaya bırakacak. Görüş mesafesindeki düşüşe dikkat edilmesi ve özellikle sürücülerin tedbirli olması gerekiyor.
HAVA SICAKLIĞI DÜŞÜYOR
Kar yağışıyla birlikte hava sıcaklıklarında ciddi bir düşüş bekleniyor. Vatandaşların soğuk hava koşullarına karşı önlem alması ve özellikle don tehlikesine karşı dikkatli olması öneriliyor.
Meteoroloji yetkilileri, hava koşullarına bağlı ulaşım ve günlük yaşamda meydana gelebilecek aksaklıklar konusunda vatandaşları uyararak, tedbirli olmalarını tavsiye etti.
Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini:
Bugün için Konya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 10°
Yarın için Konya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 11°
14 Ocak 2025 Salı Konya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 9°
15 Ocak 2025 Çarşamba Konya hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 8°
16 Ocak 2025 Perşembe Konya hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 8°
(Meltem Gürbüz)