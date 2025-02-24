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Soruşturması Konya’ya da uzanan Maydonoz Döner operasyonunda YENİ GELİŞME: Adliyeye sevk edildiler

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Soruşturması Konya’ya da uzanan Maydonoz Döner operasyonunda YENİ GELİŞME: Adliyeye sevk edildiler
Maydonoz Döner isimli restoran zincirine yönelik düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 77 şüphelinin, emniyetteki işlemleri tamamlandı. Aralarında Maydonoz Döner’in yönetim kurulu başkanı ile üyelerinin de bulunduğu şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Bu isimler arasında, FETÖ ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle KHK ile ihraç edilen hakim ve kamu görevlilerinin de bulunduğu öğrenildi.

Maydonoz Döner isimli restoran zincirine yönelik operasyonda soruşturma sürüyor.

FETÖ'nün finansal yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda Antalya'da gözaltına alınan 77 şüphelinin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ndeki ifade işlemleri tamamlandı.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI İLE ÜYELER DE ADLİYEDE

Döner şirketinin yönetim kurulu başkanı Ö.Ş. ve 6 yönetim kurulu üyesinin de aralarında bulunduğu şüpheliler güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi.

Şüpheliler arasında FETÖ ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle KHK ile ihraç edilen hakim ve kamu görevlilerinin de bulunduğu öğrenildi.

Diğer şüphelilerin ise gözaltına alındıkları kentlerde adliyeye sevk edilecekleri belirtildi.

Antalya merkezli operasyonda 353 kişi gözaltına alındı

NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 21 Şubat'ta sosyal medya hesabından, Antalya merkezli Konya dahil 31 ilde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı düzenlenen Kıskaç-40 operasyonunda, bir döner restoran zinciri üzerinden örgüte finansman sağladığı belirlenen, aralarında kamu personeli 10 kişinin de bulunduğu 353 şüphelinin yakalandığını açıklamıştı.

ESKİ ÇALIŞANIN İTİRAFLARI

Maydonoz Döner isimli restoran zincirine yönelik düzenlenen FETÖ operasyonunda yeni ayrıntılar ortaya çıkmıştı.

Restoran zincirinin şubelerinden birinde çalışan R.Ö. isimli kişiye, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandığı anlaşılınca ciro düşüşü, iş yeri dağınıklığı gibi bahanelerle mobbing uygulandığı iddia edilmişti.

R.Ö.'nün, ciro artışları ve kamudan ihraç edilen FETÖ şüphelilerinin toplantılar yaptığına ilişkin CİMER'e bir itiraf mektubu yazdığı belirlenmişti.

Savcılık tarafından ifadesi alınan R.Ö., örgütle bağlantısını bildiği bir arkadaşının referansıyla garson olarak işe başladığını anlatıp, birçok itirafta bulunmuştu.

Kaynak: AA

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