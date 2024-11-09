GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
KONYA Haberleri

Sosyal medyada çok konuşuldu! Öğrenci şehri Konya üzerinden bir algı daha

Mustafa İlker Şen
Muhabir
Sosyal medyada çok konuşuldu! Öğrenci şehri Konya üzerinden bir algı daha

Yüksek ev fiyatlarından dolayı dışarda kalan bir öğrencinin Konya'da kamelyayı ev haline getirdi iddia edilmişti.

Sosyal medyada yayılan fotoğraf kısa sürede viral olurken bazı internet haberlerinde de görülmeye başlandı.

Yetkililerden alınan bilgiye göre; Konya Kredi Yurtlar Kurumuna müracaat eden tüm öğrencilerin talebi karşılandığı hatta sınav dolayısıyla Konya'ya gelen öğrencilerin de yurtlarda konakladığı ifade edildi.

5 üniversiteye sahip Konya'da böyle bir durumun olmadığı, tamamen yanlış ve algı oluşturmak için Konya üzerinden yalan haberler yapıldığı vurgulandı.

Nerede ve ne zaman çekilmiş olduğu ve mizah amaçlı çekilmiş fotoğrafın haber sitelerinde yer verilmesi de anlaşılamadı. Yalan haberleri yapmayı ilke edinmiş bazı internet haber siteleri özellikle konu Konya olduğunda araştırmadan paylaşım yapması alışkanlık haline geldi.

(Mustafa İlker Şen)

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER