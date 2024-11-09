Sosyal medyada çok konuşuldu! Öğrenci şehri Konya üzerinden bir algı daha

Yüksek ev fiyatlarından dolayı dışarda kalan bir öğrencinin Konya'da kamelyayı ev haline getirdi iddia edilmişti.

Sosyal medyada yayılan fotoğraf kısa sürede viral olurken bazı internet haberlerinde de görülmeye başlandı.

Yetkililerden alınan bilgiye göre; Konya Kredi Yurtlar Kurumuna müracaat eden tüm öğrencilerin talebi karşılandığı hatta sınav dolayısıyla Konya'ya gelen öğrencilerin de yurtlarda konakladığı ifade edildi.

5 üniversiteye sahip Konya'da böyle bir durumun olmadığı, tamamen yanlış ve algı oluşturmak için Konya üzerinden yalan haberler yapıldığı vurgulandı.

Nerede ve ne zaman çekilmiş olduğu ve mizah amaçlı çekilmiş fotoğrafın haber sitelerinde yer verilmesi de anlaşılamadı. Yalan haberleri yapmayı ilke edinmiş bazı internet haber siteleri özellikle konu Konya olduğunda araştırmadan paylaşım yapması alışkanlık haline geldi.

(Mustafa İlker Şen)