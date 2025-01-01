Starlink uyduları Konya semalarında görüntülendi

Elon Musk'ın Starlink uyduları vatandaşlar tarafından Kulu semalarında görüntülendi. Sıralı ışıklar şeklinde görülen uydular vatandaşların dikkatini çekti.
Elon Musk'a ait olduğu tahmin edilen Starlink uydularının zincir şeklindeki geçişi Konya'nın Kulu ilçesinde de görüldü. Sıralı ışıklar şeklinde hareket eden uyduları gören vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı.
Gökyüzünde görülen uyduların ne olduğunu anlamaya çalışan vatandaşlar ise cep telefonu kamerası ile uyduların geçişini görüntüledi.
(Ertan Özkök)
Kaynak: Haber Merkezi