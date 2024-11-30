STK temsilcileri Konya’da buluştu! 19. Ufuk Turu devam ediyor

Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu'nun organize ettiği 19. Ufuk Turu kültür etkinlikleri devam ediyor.
Karatay Belediyesi İsmil Termal Tesislerinde başlayan toplantılara ülke genelinde çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi katılıyor.
Bugünki programda Aksa Tufanı ve Eylem Kültürümüz, Aksa Tufanı ve Medya , Aksa Tufanı ve Medeniyet Persfektifi konuları ele alınacak.
"AKSA TUFANI VE MEDENİYET PERSPEKTİFİ"
Bugünki programda Doç. Dr. Yusuf Sayın'ın oturum başkanlığında "Aksa Tufanı ve Medeniyet Perspektifi" konusu ele alındı. Program Prof. Dr. Hakan Olgun'un konuşmasıyla "Batı'nın Arınma Psikolojisi Olarak İsrail Politikası", Prof. Dr. Dursun Ali Aykıt'ın konuşmasıyla "Tarihsel Perspektif: Hristiyan Siyonizmi" ve Dr. Menderes Kurt'un "Aksa Tufanı ve İsrail Meşruiyeti" konularıyla sürdü.
"AKSA TUFANI VE EYLEM KÜLTÜRÜMÜZ"
Öğleden sonra devam edecek program, Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Başkanı Adem Ceylan'ın oturum başkanlığında "Aksa Tufanı ve Eylem Kültürümüz" konusuyla devam edecek. Burada Prof. Dr. Mehmet Akbaş'ın katılımıyla "Boykot", Metin Mahitapoğlu'nun katılımıyla, "Sivil Toplum ve Aksa Tufanı", Ümit Sönmez'in katılımıyla "Sosyal Medya Eylemleri" konuları işlenecek.
"AKSA TUFANI VE MEDYA"
16.30 saatlerinde ise Nurettin Bay'ın oturum başkanlığında düzenlenecek olan "Aksa Tufanı ve Medya" konulu sunumda Dr. Mehmet Rakipoğlu, Muhammet Ebu Takiya ve Muin Naim'in katılımıyla Aksa Tufanı'nın batı, arap ve türk medyası tarafından ele alınışı aktarılacak.
HAMAS SİYASİ BÜRO ÜYESİ HAMDAN'DAN ÖZEL OTURUM
Öte yandan akşam saatlerinde ise Hamas Siyasi Büro Üyesi Üsame Hamdan, özel oturuma katılacak.
Ufuk Turu etkinlikleri hafta sonu yapılacak oturumlarla devam edecek. Etkinlik 1 Aralık Pazar günü yapılacak son oturum ve yayınlanacak sonuç bildirgesi ile bitecek.
(Mustafa İlker Şen)