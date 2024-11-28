Suriçi ihaleleri devam ediyor! 13 dükkan ve bir ofisin daha satışı gerçekleştirilecek: TARİH BELLİ OLDU!

Meram Belediyesinin örnek dönüşüm çalışması Sahibata Mahallesi Şükran Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yapımı tamamlanan Suriçi Çarşısı ilk etap iş yerleri, ofisler ve mağazalar için satış süreci devam ediyor. Bu kapsamda 4 Aralık 2024 Çarşamba günü 13 dükkan ve bir ofisin daha satışı gerçekleştirilecek.

Meram Belediyesinin dev dönüşüm projesi Sahibata Mahallesi Şükran Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında Suriçi Çarşısı'nda yapımı tamamlanan ilk etap iş yerlerinin ihaleleri Aralık ayında da devam edecek. Bu kapsamda 4 Aralık 2024 Çarşamba günü 13 dükkan ve bir ofisin daha açık ihale ile satışı gerçekleştirilecek.

YÜZDE 30 PEŞİN VE 12 TAKSİTLE SAHİP OLUNABİLECEK EŞSİZ BİR FIRSAT

Meram Belediyesinden yapılan açıklamada, mülkiyeti belediyeye ait taşınmazların, 2886 sayılı yasa hükümleri ve şartnamesi dahilinde açık teklif usulüyle satışı yapılacağı duyuruldu. Açıklamada ayrıca şu görüşlere yer verildi;

"İhale ile ilgili şartname ve ekleri, Meram Belediye Hizmet Binası - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü – Gayrimenkul Yönetim Bürosu'ndan 500,00 TL (KDV Hariç) bedel karşılığında temin edilebilir. İhale 04/12/2024 Çarşamba günü saat 15.40'da Yenişehir Mahallesi Azerbaycan Caddesi No:5 Meram/KONYA adresindeki Meram Belediyesi hizmet binasında, Meram Belediye Encümeni'nce yapılacaktır. İhaleye katılacak isteklilerin en geç 04/12/2024 Çarşamba günü saat 12:30'a kadar geçici teminatın yatırmaları ve ihale evraklarının Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne dosya halinde teslim etmeleri gerekmektedir. İhale bedelinin %30'u ile ihale bedeli üzerinden hesaplanan damga vergisi, kesin teminat ve ihaleden kaynaklanan diğer masraflar peşin ödenecektir. Kalan ihale bedeli 12 eşit taksitte ödenecektir. Taksitler sözleşmenin yapıldığı gün esas alınarak takip eden aylarda aynı gün içerisinde ödenmesi gerekmektedir. Başvuru sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar, belediyenin ihale şartnamesinde açıkça belirtilmiş durumdadır. İhaleye katılım şartlarını yerine getiremeyenlerin, gerekli belgeleri eksiksiz bir şekilde sunamayanların ve belirlenen geçici teminat bedelini yatırmayanların başvuruları kabul edilmeyecektir. Daha fazla bilgi almak isteyenler Meram Belediyesi'nin web sitesininin yanı sıra 444 3 042 numaralı telefondan ayrıntılı bilgi alabilirler.”

(Selman Kaya)