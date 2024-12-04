Tarihin kapılarını aralayın! Konya’nın saklı Antik Kentleri

Konya, binlerce yıllık antik kentleriyle ziyaretçilerini büyülüyor. Savatra’dan Çatalhöyük’e uzanan bu tarihi hazineleri keşfetmeye ne dersiniz?

Tarih boyunca sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış olan Konya, geçmişin izlerini günümüze taşıyan antik kentleriyle dikkat çekiyor.

Bu kadim şehir, hem tarih meraklılarını hem de keşif tutkunlarını cezbeden eşsiz rotalar sunuyor.

İşte Konya'nın mutlaka görülmesi gereken antik kentleri!

Savatra Antik Kenti

Cihanbeyli ilçesinde bulunan Savatra, Roma ve Bizans dönemine ait etkileyici yapılarıyla göz kamaştırıyor. Taş döşeli yollarında tarihe yolculuk yapmak mümkün.

Astra Antik Kenti

Helenistik ve Roma dönemlerinin önemli izlerini barındıran Astra, Halkapınar'da doğanın içinde saklı bir hazine gibi.

Ticaret yollarının kavşak noktası olan bu kent, büyüleyici atmosferiyle ziyaretçilerini karşılıyor.

Kilistra Antik Kenti

Meram ilçesindeki Kilistra, Kapadokya'yı andıran kaya yapılarıyla adeta bir açık hava müzesi. Kayalara oyulmuş kiliseler ve mezar odaları, bu bölgeyi tarihin izlerini sürmek isteyenler için cazip kılıyor.

İsaura Antik Kenti

Dağların eteklerine kurulu İsaura, Bozkır ilçesinde bulunuyor. Surları ve mimari kalıntılarıyla Roma döneminin gücünü yansıtan bu kent, geçmişe tanıklık etmek isteyenler için ideal bir durak.

Çatalhöyük

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Çatalhöyük, neolitik döneme ait en önemli yerleşim yerlerinden biri.

Dünyanın en eski şehirlerinden biri olarak tarihin sıfır noktasını görmek isteyenlerin mutlaka ziyaret etmesi gerekiyor.

Konya'nın antik kentleri tarih ve doğayı bir araya getiren benzersiz bir deneyim sunuyor.

(Berna Ata)

Kaynak: Haber Merkezi