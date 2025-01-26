Taşoluk Apartmanı faciası! Konya İMH ekipleri zamanla yarıştı

Konya’nın Selçuklu ilçesinde meydana gelen bina çökmesi sonrasında, olay yerine anında sevk edilen arama kurtarma ekipleri, gece boyunca aralıksız çalışarak hayat kurtarma mücadelesi verdi.

Yapılan ihbarın ardından AFAD, Konya Büyükşehir Belediyesi, itfaiye, emniyet, jandarma, 112, UMKE ve Kızılay başta olmak üzere toplam 57 kamu kurumu ve sivil toplum kuruluşundan 1568 personel ile 330 araç enkaz bölgesine sevk edildi.

İnsan ve Medeniyet Hareketi (İMH) Konya Derneği Arama Kurtarma Birimi de diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordineli bir şekilde özel ekipman ve personeliyle enkaz altında kalanlara ulaşmak için gece boyunca çalıştı.

"İHBAR GELİR GELMEZ YOLA ÇIKTIK"

İnsan ve Medeniyet Hareketi (İMH) Konya Derneği Arama ve Kurtarma Birimi ekip lideri Gökhan Oğuztürk, Konya AFAD'ın çağrısı ile saat 20.12'de harekete geçtiklerini söyledi.

Ekibin toplanması ve malzemelerin alınması ile birlikte olay yerine 15 kişilik ekiple intikal ettiklerini anlatan Oğuztürk, o gece yaşananları şu şekilde anlattı:

"Selçuklu ilçemizde bir bina çökmesi ihbarının alınmasının hemen ardından saat 20.12'de harekete geçtik. Malzemelerin toplanmasının ardından 20.54'te yola çıkan ekibimiz, 21.08'de olay yerine ulaştı ve Konya AFAD ile itfaiye ekipleriyle koordinasyon sağlayarak enkazda çalışmalara başladı.

Çalışmalarımızda 1 kurtarma aracı ve 9 sivil araç ile çeşitli kesme, delme, kişisel koruma ve iletişim ekipmanları kullanıldı.

Arama kurtarma çalışmalarımız, gecenin ilerleyen saatlerine kadar aralıksız olarak devam etti. Ancak, alt katların temizliği sırasında yoğun duman nedeniyle ilk arama ekibimizin vardiya devri 01.19'da gerçekleştirildi.

Duman seviyesinin artması üzerine ikinci ekip, AFAD ekip liderinin talimatıyla beklemeye çekildi. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte ekibimiz 05.19'da bölgeden ayrıldı. Büyük özveriyle çalışan bütün ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

"ALLAH BİR DAHA YAŞATMASIN"

Arama kurtarma çalışmalarını gece boyunca yerinde takip eden İnsan ve Medeniyet Hareketi Konya Derneği Başkanı Mustafa Ekrem Doğan,

"Yaklaşık bir buçuk yıl önce kurulan İMH Arama ve Kurtarma ekibimiz teorik ve pratik eğitimlerine devam ediyordu. Yaşanılan bu elim çökme hadisesi ile ilk ciddi sınavını vermiş oldu. Ekiplerimiz, gece boyunca büyük bir özveriyle çalıştı. Bu zorlu süreçte gösterdikleri fedakarlıktan dolayı tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yaşanan bu acı olayda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Allah ülkemizi ve insanlarımızı her türlü afetlerden korusun inşallah." şeklinde konuştu.