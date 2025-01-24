TIKLA İZLE |Konya’da 4 katlı bina çöktü! KONTV canlı yayın

Konya'da dört katlı bir bina çöktü.
Olay, saat 20.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Selçuk Mahallesi Haşmetli Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binada çökme meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede tedbir alırken ekipler binada mahsur kaldığı belirtilenleri arama kurtarma çalışmalarına başladı.
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