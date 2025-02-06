Trump’ın Gazze açıklaması! Konya STK Platformu’ndan kınama

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından tepki çeken bir basın toplantısı düzenledi.

"ABD, Gazze Şeridi'nin kontrolünü devralacak. Oraya sahip olacağız ve sahadaki tüm tehlikeli patlamamış bombaların ve diğer silahların sökülmesinden, yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağız." ifadelerini kullanan Trump, adeta yeni bir işgal planını duyurdu.

Konya STK Platformu'ndan Trump'a kınama!

Trump'ın Gazze Şeridi'ne yönelik açıklaması, dünyanın dört bir yanında tepkilere yol açarken, Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu'ndan da kınama geldi.

Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu, Trump'ın bu sözlerine sert tepki göstererek, ABD'nin bölgedeki kanlı politikalarını hatırlattı ve siyonist lobiye olan bağımlılığına dikkat çekti.

'Geleceği varsa göreceği de var'

Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu'nun açıklaması şu şekilde:

'Kızılderili katliamı üzerine kurulan zalim devletin yeni seçilen eskimiş başkanı Gazze işgalinden ve Gazze üzerindeki planlarından bahsederek yeniden başkan seçilmesinin siyonist lobiye olan diyetini ödeme çabasına başladı. Aslında uçakları,gemileri,tankları,envai çeşit silahları ile zaten savaşın içindeydi. Desteklediği zalimler ile birlikte onca katliam ve yıkıma rağmen hiçbir hedeflerine ulaşamadan ateşkes yapmak ve geri çekilmek zorunda kaldılar. Yeni olan, şimdi askerleri ile fiilen de işgali dillendirmesi oldu.

Ortadoğu bölgesinde fiilen girdiği her bölgeden yenilgi ile ayrılmak zorunda kalmaktan ders çıkarmamış oldukları görülüyor. Geleceği varsa göreceği de var. Onlar öyle kimselerdir ki halk kendilerine: ('düşmanlarınız olan) insanlar size karşı ordu hazırladılar, o halde onlardan korkun''dedi de bu (söz) onların imanını artırdı ve: 'Allah bize yeter. O, ne güzel vekildir dediler. (Ali İmran 173) buyurur Rabbimiz.

İman ediyor, tasdik ediyoruz, böyledir.Müslümanların tarihi zulümlerden kaçma ile değil zulümlere karşı zaferler ile doludur. Onların hicreti kaçmak değil daha güçlü dönmek, bir kez olan ölümlerinin Allah için olmasına can atmaktır. Şehadet ile taçlanan ölümü vuslat bilenleri kim yenebilir? Gazze üzerine iğrenç planlar yapanlar bilsinler ki tarih boyunca olduğu gibi Allah'ın yardımcıları olanlar ölseler de kazanırlar öldürseler de.'

(Mustafa İlker Şen)