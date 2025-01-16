Türkiye’nin en büyük Konya’nın ise ilk! Engelsiz yaşam merkezi şehrin büyük kazanımı!

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca yapım çalışmaları tamamlanan Karatay Engelsiz Yaşam Merkezi’ni yerinde inceledi. Başkan Altay Konya’nın ilk ve Türkiye’nin en büyük Engelsiz Yaşam Merkezi’nin Konya için büyük bir kazanım olduğunu söylerken Hasan Kılca da, merkezi bir an önce engelli vatandaşların hizmetine sunmanın gayretinde olduklarını ifade etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Köprübaşı Mahallesi'nde bulunan Karatay Engelsiz Yaşam Merkezi'ni inceledi. Karatay Belediyesi tarafından engelli vatandaşların eğitim ve sosyal hayatlarına dokunmak amacıyla yapılan Karatay Engelsiz Yaşam Merkezi; Türkiye'nin en büyük, Konya'nın ise ilk Engelsiz Yaşam Merkezi olma özelliğini taşıyor.

KARATAY'IMIZI ÖZEL TESİSLERLE DONATIYORUZ

Türkiye'nin en büyük ve en kapsamlı engelsiz yaşam merkezlerinden birini Karatay'a kazandırmanın gururunu yaşadıklarını dile getiren Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, "Karatay'ımızı özel ve yeni tesislerle donatmaya devam ediyoruz. Karatay Engelsiz Yaşam Merkezi'ni Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay ile birlikte inceledik. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızla imzaladığımız protokol kapsamında ilçemize kazandırdığımız tesisimizde; engelli bireylerimiz hem eğitimlerini alacaklar hem de engelli kardeşlerimizin aileleri kendilerine çok daha fazla vakit ayırabilecekler. Bu tesisimizi en kıymetlilerimiz, en değerlilerimiz için yaptık. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz ile birlikte çok güzel bir eğitim ve rehabilitasyon modelini bu tesisimizde uygulayacağız. Hep söylediğimiz gibi birbirimizi daima sever hatırlar ve gözetirsek tüm engelleri aşarız. Bizler de Karatay Belediyesi olarak engelsiz bir Karatay için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

MERKEZ SOSYAL DAYANIŞMANIN ÇOK GÜZEL BİR ÖRNEĞİ

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmak, onların toplumsal hayata daha güçlü bir şekilde katılmalarını sağlamak, ailelerine destek olmak amacıyla hayata geçirilen Konya'nın ilk ve Türkiye'nin en büyük Engelsiz Yaşam Merkezi'nin Konya için büyük bir kazanım olduğunu söyledi.

Merkezin, sadece bir tesis değil, aynı zamanda dayanışmanın ve sosyal sorumluluğun güzel bir göstergesi olduğunu kaydeden Başkan Altay, "Burası, engelli evlatlarımızın güvenli, huzurlu ve destekleyici bir ortamda gelişimlerine katkı sağlarken, ailelerimizin de sosyal ve psikolojik anlamda nefes alabilecekleri bir merkez olacak. Bu projeyle birlikte, engelli bireylerimizin daha fazla imkan ve fırsata erişimi sağlanacak ve toplumsal dayanışma ruhu da güçlendirilmiş olacak. Merkezin şehrimize kazandırılmasını sağlayan Karatay Belediye Başkanımız Hasan Kılca beye ve ekibine teşekkür ediyorum. Şehrimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

ÖZEL VATANDAŞLARIN HER İHTİYACINA CEVAP VERECEK BİR MERKEZ

Köprübaşı Mahallesinde 2 Mayıs 2023 yılında temeli atılan 10 bin 544 metrekare arsa üzerine 7 bin 165 metrekarelik inşaat alanına sahip Karatay Engelsiz Yaşam Merkezi'nde; Kütüphane Resim ve Görsel Sanatlar Atölyesi, Bilim Atölyesi, Kapalı Spor Salonu, Pasta ve Yemek Atölyesi, Seramik ve Kil Atölyesi, Bilgisayar Atölyesi, Müzik Atölyesi, Matbaa ve Baskı Atölyesi, El Sanatları Atölyesi, Geri Dönüşüm Atölyesi, Dans Atölyesi, Drama Atölyesi, Konferans Salonu, Konuşma Güçlüğü Eğitim Merkezi, Özel Öğrenme Güçlüğü Eğitim Merkezi, Görme Engelli Eğitim Merkezi, İşitme Engelli Eğitim Merkezi, Fizyoterapi Odası Merkezi, Zihinsel Engelli Eğitim Merkezi, Yaygın Gelişim Bozukluk Eğitim Merkezi, Psikiyatri ve Sosyal Hizmetler Merkezi, Etkinlik Salonları, Dinlenme ve Uyuma Odaları, Duyu Bütünleme Odası, Gözlem Odası, Duygusal Rahatlama Odası, Uygulama Evi bulunacak.