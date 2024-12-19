Türkiye’nin ilklerinden! Konya “çevre ve iklim meclisi’’ üyelerini bekliyor!

Meram’da çevre sorunları ile mücadele ve sıfır atık hedefinde etkin rol oynamak ve geri dönüşüm çalışmalarına ivme kazandırmak amacıyla Meram Belediyesi bünyesinde kurulan ‘Çevre ve İklim Meclisi’nde üyelik için başvurular başladı. Çevre ve temiz bir gelecek adına hassasiyet gösteren tüm vatandaşları bu platformda görev almaya davet eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “Çevre, sıfır atık, geri dönüşüm, iklim değişikliği kısaca Meram’ın geleceği için fikri, söyleyecek sözü ve çalışma azmi olan tüm vatandaşlarımızı meclisimizde görev almaya bekliyoruz.” dedi.

Çevre sorunları ve iklim değişikliğiyle mücadelede etkin rol oynamak, sıfır atık ve geri dönüşüm çalışmalarına ivme kazandırmak amacıyla Meram Belediyesi bünyesinde kurulan ‘Çevre ve İklim Meclisi' üyelerini arıyor. Oluşum süreci tamamlanan meclise üyelik başruları alınmaya başlandı. BAŞVURULAR İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILACAK Eğitim ve Farkındalık, Sıfır Atık, Çevre ve İklim, Ar-Ge ve Strateji, Medya ve Tanıtım başlıkları altında beş farklı komisyon üzerinden çalışmalarını yürütecek olan ‘Çevre ve İklim Meclisi'nin üyesi olmak isteyenler için başvuru süreci başladı. Meram için çevre dostu politikaların hayata geçirilmesi ve sürdürülebilir bir gelecek adına önemli bir dönüm noktası olacak meclis için başvurular https://forms.gle/Yud7jri8zVtj2giBA internet adresi üzerinden yapılabiliyor. Toplumun her kesiminden çevre ve sıfır atık hassasiyeti olan ve bu noktada politika üretip takip edebilecek 18 yaş üstü tüm vatandandaşlar mecliste yer alabilmek için başvurabilecek. BAŞKAN KAVUŞ; "ÇEVREYE DUYARLI VE HASSASİYET GÖSTEREN TÜM HEMŞEHRİLERİMİ MECLİSİMİZE KATILMAYA DAVET EDİYORUM” Çevre, iklim değişikliği ve gelecek adına önemli görevler yerine getirecek olan Meram Belediyesi Çevre ve İklim Meclisi'nin, ancak vatandaşların katılımıyla güçlenebileceğini ifade eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, bu noktada hassasiyet gösteren tüm vatandaşları meclisin bir üyesi olmaya davet etti. Başkan Mustafa Kavuş, Meram'ın doğasını ve ekosistemini koruma hedefiyle hareket edecek olan meclisin üye kabulüne başlaması ile ilgili yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi; "Çevre ve İklim Meclisimiz, çevre dostu politikaların hayata geçirilmesi ve sürdürülebilir bir gelecek için önemli bir dönüm noktası olacak. Bu sebeple, çevre bilinci yüksek, sıfır atık konusunda duyarlı ve toplum yararına çalışmalar yapmayı amaçlayan tüm vatandaşlarımızın katılımını bekliyoruz. Bu birliktelik, Meram'ın çevre duyarlılığını daha üst seviyelere taşıyacak bir oluşum olacak. Çevreyi koruma adına atılacak adımları hep birlikte belirleyeceğimiz bu platformun ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyor, tüm çevre gönüllülerimizi bu meclise katılmaya davet ediyorum.” ÇEVRE VE İKLİM MECLİSİ, GELECEĞE UMUT OLACAK İklim ve çevre dostu, sürdürülebilir ve doğal yaşamla iç içe bir Meram vizyonuyla hayata geçecek olan Meram Çevre ve İklim Meclisi, ilçenin çevre dostu bir kimlik kazanması ve gelecek nesiller için yaşanabilir bir çevre oluşturulmasına katkı sunacak. Meram'ın çevresel sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşması için belediye, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, akademik çevreler ve vatandaş iş birliği içinde çalışacak olan Çevre ve İklim Meclisi, çevresel politikalar geliştirmek, vatandaşların çevre konularında aktif katılımını sağlamak, eğitim programları, farkındalık kampanyaları ve etkinliklerle bilinç oluşturmak gibi önemli bir misyon da üstlenecek. MECLİSTE GÖREV YAPACAK ALT KOMİSYONLAR VE GÖREVLERİ; Çevre ve İklim Meclisi bünyesinde kurulacak olan Eğitim ve Farkındalık Komisyonu toplumun farklı kesimlerine yönelik eğitim ve farkındalık etkinlikleri düzenleyecek. Komisyon, okullardan kamu kurumlarına kadar geniş bir kitleye hitap edecek seminer, çalıştay ve eğitim modülleri hazırlayacak, saha etkinlikleri gerçekleştirecek. Sıfır Atık Komisyonu ise belediyenin atık yönetim politikalarını geliştirmek, atık azaltma ve geri dönüşüm hedeflerini gerçekleştirmek için çalışacak ve mevcut atık toplama, ayrıştırma ve geri dönüşüm süreçlerini izleyerek ihtiyaç duyulan iyileştirmeleri belirleyecek. Çevre ve İklim Komisyonu ise çevre ve iklim politikalarını geliştirerek uygulama alanında projeler yürütecek. Komisyon, iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak ve belediyenin çevresel sürdürülebilirliğini artırmak amacıyla çalışmalarda bulunacak. Ar-Ge ve Strateji Komisyonu sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşılması için bilimsel araştırmalar yapıp, veri analizleri ve stratejik planlamalar geliştirirken, Medya ve Tanıtım Komisyonu ise belediyenin çevre ve iklimle ilgili çalışmalarını kamuoyuna tanıtmak, projeler hakkında kamuoyunu bilgilendirmek ve Meram Çevre ve İklim Meclisi'nin görünürlüğünü artırmak amacıyla çalışacak.

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