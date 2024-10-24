TUSAŞ’ta çalışan Konyalı kardeşlerden biri şehit oldu!

Ankara'da dün gerçekleşen alçakça terör saldırısından yeni detaylar gelmeye devam ediyor.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'ye (TUSAŞ) yönelik düzenlenen terör saldırısı sonucu 5 şehit ve 22 yaralı bulunuyordu.
Kardeşlerden biri şehit!
Şehitlerden Hasan Hüseyin Canbaz'ın aslen Konya'nın Bozkır ilçesine bağlı Arslantaş Mahallesinden olduğu öğrenildi.
Hasan Hüseyin Canbaz'ın kardeşinin de aynı tesiste Mühendis olarak çalıştığı ve onun terör saldırısından kurtulduğu öğrenildi.
Ankara'da toprağa verilecek
Terör saldırısında şehit olan Hasan Hüseyin Canbaz bugün Ankara'da ikindin namazı sonrası toprağa verileceği belirtildi.
Şehitlerin kimlikleri belli oldu!
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada saldırıda TUSAŞ'ta görevli makine mühendisi Zahide Güçlü, kalite kontrol görevlisi Cengiz Coşkun, çalışan Hasan Hüseyin Cambaz, güvenlik görevlisi Atakan Şahin Erdoğan ve taksi şoförü Murat Arslan'ın şehit olduğu belirtildi.
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