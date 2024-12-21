Vali Akın ASELSAN Konya’yı ziyaret etti

Konya Valisi İbrahim Akın, ASELSAN Konya'yı ziyaret ederek yapılan çalışmaları yerinde inceledi.
Fabrikayı gezen Vali Akın, ASELSAN Konya Genel Müdürü Serhan Özsoy'dan yerli ve milli üretime büyük katkı sağlayan fabrikadaki çalışmalar ve ASELSAN'ın savunma sanayiindeki önemli rolü hakkında bilgi aldı.
Akın'a ziyaretleri sırasında ASELSAN Yönetim Kurulu Başkan V. İbrahim Koyuncu, ASELSAN Yönetim Kurulu Üyesi/Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen ve ASELSAN Yönetim Kurulu Üyesi/Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Yönetim Kurulu Başkanı Memiş Kütükcü eşlik etti.
(Mustafa İlker Şen)