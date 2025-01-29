Vali Akın İl Tarım ve Orman Müdürlüğünü ziyaret etti

Vali İbrahim Akın, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünü ziyaret ederek İl Müdürümüz Duran Seçen'den kurumun çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Vali Akın daha sonra Vali Yardımcısı Yavuz Güner, İl Tarım ve Orman Müdürü Duran Seçen, İl Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürleri ile değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Konya'da hayata geçirilen projeler ile planlanan çalışmaların ele alındığı toplantıda; sağlanan hibe ve destekler ile tarım alanında uygulanan projelere ilişkin değerlendirme ve bilgi alışverişinde bulunuldu.
(Mustafa İlker Şen)