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Vali İbrahim Akın 2 ilçede incelemelerde bulundu

Mustafa İlker Şen
Muhabir

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Vali İbrahim Akın 2 ilçede incelemelerde bulundu
Vali İbrahim Akın, Çumra ve Güneysınır ilçelerinde üreticiler, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Ayrıca kamu kurumlarını ziyaret ederek, ilçede yürütülen çalışmalar ve yatırımlar hakkında bilgi aldı.

Vali İbrahim Akın Çumra ziyaretleri kapsamında ilk olarak Karkın Mahallesinde şeker pancarı hasadı yapan çiftçilerle bir araya geldi. Üreticilerden ürün hakkında bilgi alan Vali Akın,
şeker pancarı hasadına katıldı.

Vali İbrahim Akın daha sonra Çumra Kaymakamlığını ziyaret ederek Kaymakam Muhammet Fuat Türkman ve Kaymakamlık birim amirleri ile ilçede devam eden kamu ve özel sektör
yatırımları ile ilçe halkının güven ve huzuruna yönelik yapılan çalışmaları değerlendirdi. Akabinde, Kaymakamlıkta muhtarlarla bir araya gelerek Muhtarlar Toplantısı gerçekleştiren Vali Akın, muhtarların mahallelerindeki sorun ve taleplerini dinledi.

Vali Akın, Çumra Kaymakamlığı ziyaretinin ardından ilçe esnaf ve vatandaşlarını ziyaret etti. Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Vali Akın, hayırlı bol kazançlar temennisinde bulundu. Esnaf ziyareti akabinde Çumra Belediyesine geçen Vali Akın, Başkan Mehmet Aydın'dan Belediyenin ilçede yaptığı çalışmalar ve ilçe halkına sunulan hizmetler ile ilgili bilgi aldı.


Çumra ziyaretinin ardından Güneysınır ilçesine geçen Vali Akın burada ilk olarak Güneysınır Kaymakamlığını ziyaret ederek Kaymakam V. Sedat Akpınar ve Kaymakamlık birim amirleri ile
ilçede devam eden kamu ve özel sektör yatırımları ile ilçe halkının güven ve huzuruna yönelik yapılan çalışmaları değerlendirdi. Güneysınır Kaymakamlığında muhtarlarla bir araya gelerek muhtarlar toplantısı gerçekleştiren Vali Akın, muhtarların mahallelerindeki sorun ve taleplerini dinledi.

İlçe ziyaretleri programları kapsamında son olarak Güneysınır Belediyesini ziyaret eden Vali Akın, Başkan Ahmet Demir'den Belediyenin ilçede yaptığı çalışmalar ve ilçe halkına sunulan hizmetler ile ilgili bilgi aldı.

(Mustafa İlker Şen)

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