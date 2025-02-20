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Yalıhüyük’te Yarın Okullar Tatil Mi? 21 Şubat 2025 Cuma Günü Yalıhüyük’te Kar Tatili Var Mı?

Yalıhüyük’te Yarın Okullar Tatil Mi? 21 Şubat 2025 Cuma Günü Yalıhüyük’te Kar Tatili Var Mı?
Yalıhüyük’te hava sıcaklıkları düşmeye devam ediyor. Kar yağışının etkisiyle öğrenciler, veliler ve öğretmenler, 21 Şubat 2025 Cuma günü okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor.

Yalıhüyük'te Kar Yağışı Başladı, Okullar Tatil Edilecek Mi?

Yalıhüyük'te kar yağışının ulaşımı etkileme ihtimali nedeniyle, okulların tatil edilip edilmeyeceği sorusu gündemde. Veliler ve öğrenciler, yetkililerden açıklama bekliyor.

Yalıhüyük'te Yarın Okullar Tatil Mi?

Bölgede kar yağışı devam ederken, 21 Şubat 2025 Cuma günü eğitime ara verilip verilmeyeceği konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Peki, Yalıhüyük'te okullar tatil mi?

21 Şubat 2025 Cuma Günü Yalıhüyük'te Kar Tatili Var Mı?

Şu ana kadar Yalıhüyük Kaymakamlığı veya Konya Valiliği tarafından bir tatil duyurusu yapılmadı. Yetkililerden gelecek resmi açıklamalar takip ediliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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