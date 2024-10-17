YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar Başkan Altay’ı ziyaret etti

Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı ziyaret etti.

Selçuk Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katılmak üzere Konya'ya gelen Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret etti.

Ziyareti dolayısıyla Özvar'a teşekkür eden Başkan Altay, Konya'nın 5 üniversitesi ve 120 bine yakın üniversite öğrencisiyle bir üniversite şehri haline geldiğini belirterek, Konya'nın eğitim alanındaki potansiyelinin daha ileriye taşınması için çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar ise, eğitime ve üniversitelere verdiği destek için Başkan Altay'a teşekkür etti.

(Mustafa İlker Şen)