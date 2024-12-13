13 Aralık’ta neler oldu? 13 Aralık tarihinde Türkiye ve Dünyada gerçekleşen olaylar

Bugün neler oldu?
1522 - Osmanlı padişahı I. Süleyman, Rodos'un teslimini istedi.
1642 - Hollandalı denizci Abel Tasman, Yeni Zelanda'yı keşfetti.
1754 - Osmanlı Padişahı, III. Osman'ın saltanatı başladı.
1754 - Osmanlı'nın 24. Padişahı I. Mahmut hayatını kaybetti.
1805 - Sırp İsyanları ve Kara Yorgi'nin önderliği altında Sırpların, Belgrad'ı ele geçirmesi.
1877 - 2. Meclis-i Mebusan, çalışmalarına başladı.
1914 - Mesudiye Zırhlısı, Çanakkale'de İngiliz denizaltısı HMS B11 tarafından batırıldı.
1937 - İlk seloteyp satışa sunuldu.
1942 - Çorum'da deprem: 25 kişi öldü, 589 ev yıkıldı.
1949 - İsrail, Kudüs'ü başkent ilan etti. Arap İsrail Savaşı'ndan sonra, Eski Kent ve Doğu Kudüs Ürdün'de, Batı Kudüs de İsrail'de kaldı. Kent, BM kararlarına göre uluslararası kent ilan edilmişti.
1957 - İran'da deprem: 2 bin kişi öldü.
1967 - Yunanistan Kralı II. Konstantin'in, Cuntaya karşı darbe girişimi başarısız oldu. Albaylar Cuntası iktidarı devam etti. Kral ülkesini terk etmek zorunda kaldı.
1969 - Sovyetler Birliği'nde, Kamaz otomobil fabrikasının temeli atıldı.
1974 - Malta'da Cumhuriyet ilan edildi.
1974 - Romancı, gazeteci ve siyasetçi Yakup Kadri Karaosmanoğlu hayatını kaybetti.
1977 - Öykücü ve romancı Oğuz Atay hayatını kaybetti.
1979 - Şair ve yazar Behçet Necatigil hayatını kaybetti.
1986 - Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Halterci Naim Süleymanoğlu, Türkiye'ye iltica etti.
1995 - Avrupa Parlamentosu, Türkiye ile imzalanan Gümrük Birliği anlaşmasını onayladı.
1996 - Kofi Annan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri seçildi.
1998 - İtalya'da düzenlenen 5. Avrupa Kros Şampiyonası'nda Türk Genç Bayan milli takımı şampiyon oldu.
2002 - Avrupa Birliği Genişlemesi: AB, 10 yeni devletin (Güney Kıbrıs, Çekya, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Slovakya ve Slovenya) 1 Mayıs 2004'ten itibaren üye olacağını açıkladı.
2003 - ABD askeri güçleri devrik Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin'i, Irak'ta saklandığı yerde yakaladı.
2011 - Belçika Liege'de düzenlenen intihar saldırısında 6 kişi öldü, 125 kişi yaralandı.
(Berna Ata)
Kaynak: Haber Merkezi