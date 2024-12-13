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13 Aralık’ta neler oldu? 13 Aralık tarihinde Türkiye ve Dünyada gerçekleşen olaylar

13 Aralık’ta neler oldu? 13 Aralık tarihinde Türkiye ve Dünyada gerçekleşen olaylar
13 Aralık tarihi tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir. Peki tarihte bugün Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Tarihte 13 Aralık’ta hangi olaylar yaşandı? İşte detaylar…

 

Bugün neler oldu?

1522 - Osmanlı padişahı I. Süleyman, Rodos'un teslimini istedi.

1642 - Hollandalı denizci Abel Tasman, Yeni Zelanda'yı keşfetti.

1754 - Osmanlı Padişahı, III. Osman'ın saltanatı başladı.

1754 - Osmanlı'nın 24. Padişahı I. Mahmut hayatını kaybetti.

1805 - Sırp İsyanları ve Kara Yorgi'nin önderliği altında Sırpların, Belgrad'ı ele geçirmesi.

1877 - 2. Meclis-i Mebusan, çalışmalarına başladı.

1914 - Mesudiye Zırhlısı, Çanakkale'de İngiliz denizaltısı HMS B11 tarafından batırıldı.

1937 - İlk seloteyp satışa sunuldu.

1942 - Çorum'da deprem: 25 kişi öldü, 589 ev yıkıldı.

1949 - İsrail, Kudüs'ü başkent ilan etti. Arap İsrail Savaşı'ndan sonra, Eski Kent ve Doğu Kudüs Ürdün'de, Batı Kudüs de İsrail'de kaldı. Kent, BM kararlarına göre uluslararası kent ilan edilmişti.

1957 - İran'da deprem: 2 bin kişi öldü.

1967 - Yunanistan Kralı II. Konstantin'in, Cuntaya karşı darbe girişimi başarısız oldu. Albaylar Cuntası iktidarı devam etti. Kral ülkesini terk etmek zorunda kaldı.

1969 - Sovyetler Birliği'nde, Kamaz otomobil fabrikasının temeli atıldı.

1974 - Malta'da Cumhuriyet ilan edildi.

1974 - Romancı, gazeteci ve siyasetçi Yakup Kadri Karaosmanoğlu hayatını kaybetti.

1977 - Öykücü ve romancı Oğuz Atay hayatını kaybetti.

1979 - Şair ve yazar Behçet Necatigil hayatını kaybetti.

1986 - Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Halterci Naim Süleymanoğlu, Türkiye'ye iltica etti.

1995 - Avrupa Parlamentosu, Türkiye ile imzalanan Gümrük Birliği anlaşmasını onayladı.

1996 - Kofi Annan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri seçildi.

1998 - İtalya'da düzenlenen 5. Avrupa Kros Şampiyonası'nda Türk Genç Bayan milli takımı şampiyon oldu.

2002 - Avrupa Birliği Genişlemesi: AB, 10 yeni devletin (Güney Kıbrıs, Çekya, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Slovakya ve Slovenya) 1 Mayıs 2004'ten itibaren üye olacağını açıkladı.

2003 - ABD askeri güçleri devrik Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin'i, Irak'ta saklandığı yerde yakaladı.

2011 - Belçika Liege'de düzenlenen intihar saldırısında 6 kişi öldü, 125 kişi yaralandı.

(Berna Ata)

Kaynak: Haber Merkezi

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