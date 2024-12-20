20 Aralık ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 20 Aralık tarihinde dünyada neler oldu?

20 Aralık tarihinde dünyada ve Türkiye’de yaşanan tarihi olaylar, birçok kişi tarafından merak edilmektedir. Tarih boyunca bu tarihte farklı ülkelerde pek çok önemli siyasi, sosyal ve kültürel gelişme meydana gelmiştir. Peki, 20 Aralık’ta tarihte hangi önemli olaylar yaşandı? 20 Aralık, dünya genelinde hangi önemli olaylara sahne oldu?

Tarihte bugün ne oldu? 1522 - Rodos'un Fethi: Kanuni Sultan Süleyman, Rodos Şövalyeleri'nin teslimiyetini kabul etti ve adayı boşaltmalarına izin verdi. Şövalyeler daha sonra Malta'ya yerleşti. 1924 - Almanya'da tutuklu bulunan NSDAP lideri Adolf Hitler, şartlı olarak salıverildi. 1924 - Kırkkilise'nin adı Kırklareli olarak değiştirildi. 1938 - İlk elektronik televizyon sisteminin patenti alındı. 1939 - Türkiye'nin Paris'teki Uluslararası Şarap Kuruluna katılmasına ilişkin yasa çıktı. 1942 - Erbaa-Niksar'da 7.0 büyüklüğünde deprem. 1945 - İstanbul Basın Birliği Başkanlığına, Sedat Simavi getirildi. 1945 - Kürtaj yaptıkları iddiasıyla yargılanan bir ebe, 6 yıl hapse mahkûm oldu. 1947 - Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün yatlarının ödeneği bütçeden çıkarıldı. 1951 - Arco'da (Idaho, ABD) EBR1 nükleer reaktörü, ilk elektrik üretimini gerçekleştirdi. 1955 - 1954 seçimlerinden sonra DP'den ayrılan bazı milletvekilleri Hürriyet Partisi'ni kurdu. 1961 - Yön dergisi, Doğan Avcıoğlu yönetiminde haftalık olarak yayınlanmaya başladı. 1963 - Berlin Duvarı, ilk defa Batı Berlinlilere, Doğu'da kalan akrabalarını bir günlüğüne ziyaret edebilmeleri için açıldı. 1964 - İstanbul Ali Sami Yen Stadyumu'nun açılışı, faciaya sahne oldu. Türkiye-Bulgaristan millî maçının başlamasından önce, izdiham sonucu açık tribünlerden birinin demir parmaklıkları parçalandı: 83 kişi yaralandı. 1969 - Yıldız Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi kapatıldı. Öğrenci Battal Mehmetoğlu'nu öldürmekten sanık biri polis 7 kişi tutuklandı. 1970 - Polonya'da işçilerin üzerine ateş açıldı. İşçiler yiyecek fiyatlarının artmasını protesto ediyorlardı. Olayın ardından Komünist Parti lideri Wladyslaw Gomulka istifa etti, yerine Edward Gierek geçti. 1971 - Pakistan'da Yahya Han istifa etti, yerine Zülfikar Ali Butto Devlet Başkanı oldu. 1971 - Stanley Kubrick'in, Otomatik Portakal filmi gösterime girdi. 1972 - Gazeteci Turhan Dilligil, 21 ay 5 gün hapse mahkûm oldu. 1973 - İspanya Başbakanı Amiral Luis Carrero Blanco otomobilinde öldürüldü. Suikastı, kısa adı ETA olan Bask Yurdu ve Özgürlüğü örgütü üstlendi. 1984 - Kuzey Kıbrıs'ta Polis Örgütü kuruldu. 1985 - Türkiye'de ilk kez bir kadın, bir batında 8 çocuk doğurdu; 5'i erkek, 3'ü kız olan sekizlerden 7'si bir gün, 1'i dört gün yaşayabildi. 1987 - Dona Paz adlı Filipinli yolcu gemisi, Mindoro Adası açıklarında Vector tankeri ile çarpıştı; iki patlama meydana geldi ve 3 binden fazla kişi öldü. 1989 - Panama'nın askeri diktatörü Manuel Noriega, Amerikan Birliklerince iktidardan düşürüldü. 1995 - NATO kuvvetleri, Bosna'da görev yapmaya başladı. 1995 - Bir Amerikan yolcu uçağı, Cali'nin (Kolombiya) 50 km kuzeyinde dağa çarptı: 160 kişi öldü. 1996 - NeXT, Apple Computer ile birleşti ve böylece Mac OS X'in doğumuna giden yol açıldı. 1999 - NASA, Güneşin enerji radyasyonunu araştırma amacıyla ACRIMSat uydusunu uzaya gönderdi. 2002 - Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, AB ve BM'den oluşan Ortadoğu Dörtler grubu, İsrail ve Filistin arasında acil ateşkes ilan edilmesi çağrısında bulundu. 2016 - Tultepec, Meksika'daki San Pablito pazarında gerçekleşen havai fişek patlamasında 42 kişi öldü. (Berna Ata) Kaynak: Haber Merkezi

#Tarihte bugün ne oldu?

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