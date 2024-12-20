20 Aralık ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 20 Aralık tarihinde dünyada neler oldu?

Tarihte bugün ne oldu?
1522 - Rodos'un Fethi: Kanuni Sultan Süleyman, Rodos Şövalyeleri'nin teslimiyetini kabul etti ve adayı boşaltmalarına izin verdi. Şövalyeler daha sonra Malta'ya yerleşti.
1924 - Almanya'da tutuklu bulunan NSDAP lideri Adolf Hitler, şartlı olarak salıverildi.
1924 - Kırkkilise'nin adı Kırklareli olarak değiştirildi.
1938 - İlk elektronik televizyon sisteminin patenti alındı.
1939 - Türkiye'nin Paris'teki Uluslararası Şarap Kuruluna katılmasına ilişkin yasa çıktı.
1942 - Erbaa-Niksar'da 7.0 büyüklüğünde deprem.
1945 - İstanbul Basın Birliği Başkanlığına, Sedat Simavi getirildi.
1945 - Kürtaj yaptıkları iddiasıyla yargılanan bir ebe, 6 yıl hapse mahkûm oldu.
1947 - Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün yatlarının ödeneği bütçeden çıkarıldı.
1951 - Arco'da (Idaho, ABD) EBR1 nükleer reaktörü, ilk elektrik üretimini gerçekleştirdi.
1955 - 1954 seçimlerinden sonra DP'den ayrılan bazı milletvekilleri Hürriyet Partisi'ni kurdu.
1961 - Yön dergisi, Doğan Avcıoğlu yönetiminde haftalık olarak yayınlanmaya başladı.
1963 - Berlin Duvarı, ilk defa Batı Berlinlilere, Doğu'da kalan akrabalarını bir günlüğüne ziyaret edebilmeleri için açıldı.
1964 - İstanbul Ali Sami Yen Stadyumu'nun açılışı, faciaya sahne oldu. Türkiye-Bulgaristan millî maçının başlamasından önce, izdiham sonucu açık tribünlerden birinin demir parmaklıkları parçalandı: 83 kişi yaralandı.
1969 - Yıldız Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi kapatıldı. Öğrenci Battal Mehmetoğlu'nu öldürmekten sanık biri polis 7 kişi tutuklandı.
1970 - Polonya'da işçilerin üzerine ateş açıldı. İşçiler yiyecek fiyatlarının artmasını protesto ediyorlardı. Olayın ardından Komünist Parti lideri Wladyslaw Gomulka istifa etti, yerine Edward Gierek geçti.
1971 - Pakistan'da Yahya Han istifa etti, yerine Zülfikar Ali Butto Devlet Başkanı oldu.
1971 - Stanley Kubrick'in, Otomatik Portakal filmi gösterime girdi.
1972 - Gazeteci Turhan Dilligil, 21 ay 5 gün hapse mahkûm oldu.
1973 - İspanya Başbakanı Amiral Luis Carrero Blanco otomobilinde öldürüldü. Suikastı, kısa adı ETA olan Bask Yurdu ve Özgürlüğü örgütü üstlendi.
1984 - Kuzey Kıbrıs'ta Polis Örgütü kuruldu.
1985 - Türkiye'de ilk kez bir kadın, bir batında 8 çocuk doğurdu; 5'i erkek, 3'ü kız olan sekizlerden 7'si bir gün, 1'i dört gün yaşayabildi.
1987 - Dona Paz adlı Filipinli yolcu gemisi, Mindoro Adası açıklarında Vector tankeri ile çarpıştı; iki patlama meydana geldi ve 3 binden fazla kişi öldü.
1989 - Panama'nın askeri diktatörü Manuel Noriega, Amerikan Birliklerince iktidardan düşürüldü.
1995 - NATO kuvvetleri, Bosna'da görev yapmaya başladı.
1995 - Bir Amerikan yolcu uçağı, Cali'nin (Kolombiya) 50 km kuzeyinde dağa çarptı: 160 kişi öldü.
1996 - NeXT, Apple Computer ile birleşti ve böylece Mac OS X'in doğumuna giden yol açıldı.
1999 - NASA, Güneşin enerji radyasyonunu araştırma amacıyla ACRIMSat uydusunu uzaya gönderdi.
2002 - Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, AB ve BM'den oluşan Ortadoğu Dörtler grubu, İsrail ve Filistin arasında acil ateşkes ilan edilmesi çağrısında bulundu.
2016 - Tultepec, Meksika'daki San Pablito pazarında gerçekleşen havai fişek patlamasında 42 kişi öldü.
(Berna Ata)
Kaynak: Haber Merkezi