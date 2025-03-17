Annem Ankara final bölümü için tarih açıklandı: Annem Ankara final mi yapıyor, neden?

Kanal D ekranlarında Çarşamba akşamları yayınlanan Annem Ankara dizisinin final yapacağı kesinleşti. İlk başlarda büyük bir ilgiyle izlenen dizi, son dönemde reytinglerdeki düşüşler nedeniyle erken final kararı aldı.

Annem Ankara dizisinin 14. bölümünde, Zuhal'in oğlu Burak'ın kaybolması ile başlayan gerilim arttı. Burak, okuldan eve gelmediğinde annesi Zuhal endişelenerek karakola başvuruda bulundu.

Zuhal oğlunun kaçırıldığını öğrenince Hasan'dan yardım ister. Cezaevinden yeni çıkan Hasan, oğlunun kaybolma haberini alınca şaşkına döner. İkilinin arasındaki güven sorunu ise bu durumda tekrar su yüzüne çıkar. Bölümün sonunda Burak'ın izinin bulunması ile heyecan doruğa ulaşırken, izleyiciler bir silah sesiyle şoke oldu.

ANNEM ANKARA FİNAL Mİ YAPIYOR?

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve büyük bir takipçi kitlesi edinen Annem Ankara final yapma kararı aldı. Başlangıçta yüksek reytinglerle izleyicilerin ilgisini çeken dizi son haftalarda beklenen başarıyı elde edemedi ve bu nedenle ekranlara veda edecek.

ANNEM ANKARA NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Annem Ankara başından itibaren dikkat çekici bir hikaye ve oyuncu kadrosuyla ekranlarda yer aldı. Fakat dizinin reytingleri son haftalarda düşüş göstermeye başladı. Reytinglerdeki azalma, dizinin yapım ekibini erken final kararı almaya zorladı.

Rakip yapımların daha yüksek izlenme oranlarına ulaşması ve Annem Ankara'nın rekabette zayıf kalması, dizinin sonlandırılma kararını getirdi.

Kaynak: Haber Merkezi